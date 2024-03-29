АЛЬТМАН: «Во время ракетного удара я был в комнате»

От ракетного обстрела Одессы пострадало жилье известного украинского тренера Семена Альтмана.

К счастью, он и все члены его семьи уцелели в этом ужасе. Подробности ужасной ситуации, которую перенес Семен Альтман и члены его семьи, тренер рассказал в эксклюзивном комментарии Sport.ua:

– Мы все живы, однако пострадали сильно, – откровенно делится пережитым специалист, – Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь... Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое.

В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали.

Два дня после этого находился в прострации. Благодаря футбольной братии из числа моих воспитанников, с кем мне приходилось работать, удалось разобрать завалы и вынести мусор. А между тем я вместе с дочерью переехал в другое помещение.

Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального – разберемся.

Напомним, что начиная со 2 марта рашисты почти ежесуточно направляют на Одессу и Одесскую область ракеты различных видов и дроны-камикадзе, которые убивают и наносят ранения мирным жителям, разрушают инфраструктурные объекты и жилые дома.

Ранее мы сообщали, что от ракетного удара пострадало жилье экстренера сборной Украины Семена Альтмана.