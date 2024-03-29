5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы

В текущем сезоне в четверке сильнейших чемпионатов Европы по футболу (Англия, Германия, Испания, Италия) больше всего удивляет леверкузенский Байер. "Фармацевтам" удается до сих пор обходиться без поражений, имея на своем счету 22 победы и 4 ничьи в 26 сыгранных турах Бундеслиги. Именно 26-матчевая беспроигрышная серия леверкузенцев в настоящий момент является наиболее продолжительной из текущих для всех остальных команд топ-4 футбольных лиг Европы (прошлый чемпионат Германии Байер завершил поражением от Бохума со счетом 0:3, поэтому серия без поражений "фармацевтов" берет свое начало именно с первого тура текущего розыгрыша Бундеслиги).

Но может ли Байер замахнуться на рекорд, даже если завершит весь нынешний сезон в чемпионате непобежденным? Давайте оценим пять исторически самых продолжительных серий без поражений, которые были установлены командами из топ-4 футбольных лиг Европы…

5. Ливерпуль – 44 матча без поражений

Рекордная серия Ливерпуля в английской Премьер-лиге составляет 44 матча без поражений. Она продлилась один год один месяц и 27 дней. Ровно столько прошло между поражением от Манчестер Сити и сенсационным фиаско "красных" в матче против Уотфорда, которое подвело черту под продолжительным успешным выступлением команды Юргена Клоппа.

3 января 2019 года Ливерпуль на выезде уступил Манчестер Сити со счетом 1:2, после чего выдал 17-матчевую серию без поражений до конца чемпионата-2018/19, чего впрочем все равно оказалось недостаточно, чтобы выиграть чемпионский титул в непростой борьбе с «горожанами». Команда Жузепа Гвардиолы в итоговой турнирной таблице АПЛ-2018/19 опередила Ливерпуль всего на одно очко – 98 набранных пунктов против 97.

Сезон-2019/20 Ливерпуль начал просто феноменально, а если точнее, то с 27 поединков без поражений. В эту серию вошли 26 побед лишь при одной (!) ничьей. Стоит ли говорить, насколько ошеломляюще сенсационной оказалась гостевая неудача, произошедшая с «красными» 29 февраля 2020 года в поединке против Уотфорда. Именно тогда в победном механизме Ливерпуля произошла какая-то глобальная поломка, и команда Юргена Клоппа не только сенсационно проиграла, но еще и сделала это с разгромным счетом – 0:3.

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До конца того сезона Ливерпуль в АПЛ проиграл еще дважды (0:4 – Манчестер Сити и 1:2 – Арсеналу), однако это не помешало «красным» заслуженно выиграть свой первый в истории титул чемпиона Премьер-лиги и девятнадцатое за все время чемпионство в Англии, причем с фантастическим показателем набранных очков – 99.

3-4. Ювентус – 49 матчей без поражений

По итогам розыгрыша сезона-2005/06 в итальянской Серии А Ювентус стал чемпионом, однако в результате масштабного коррупционного скандала туринскую команду не только лишили "золотых" наград, но и отправили в Серию В. "Старой сеньоре" потребовалось лишь шесть сезонов, чтобы не просто вернуться в элиту, а и вновь стать лучшей командой страны.

Сезон-2011/12 в домашнем чемпионате Ювентус провел без поражений. В 38 поединках команда, руководить которой как раз пришел Антонио Конте, добыла 23 победы, а еще в 15 случаях свела матчи с соперниками вничью. 84 набранных очков Ювентусу вполне хватило, чтобы обойти в итоговой турнирной таблице Милан аж на четыре пункта, и вернуть в Турин национальное "золото".

Что правда, формально 49-матчевая беспроигрышная серия Ювентуса в национальном чемпионате взяла свое начало еще в последнем поединке сезона-2010/11. Тогда команда, которой еще руководил Луиджи Дельнери, сыграла на своем поле вничью с Наполи (2:2), после чего выдала целый сезон-2011/12 без поражений, а первую серьезную осечку допустила лишь в разгар чемпионата-2012/13.

Остановить Ювентус удалось Интеру в 11-м туре Серии А-2012/13. Матч состоялся 3 ноября 2012 года в Турине и завершился достаточно неожиданным фиаско «Старой сеньоры» со счетом 1:3, несмотря на то, что Ювентусу посчастливилось открыть счет в игре уже на первой минуте. На тот момент на тренерской скамейке туринцев оказался Анджело Алессио, который подменял Антонио Конте, наказанного четырехмесячной дисквалификацией за недоносительство о договорных матчах по ходу сезона-2010/11.

Отметим, что сезон-2012/13 в Серии А вновь завершился чемпионством Ювентуса, который на финише обошел Наполи, оказавшийся вторым, на девять очков.

3-4. Арсенал – 49 матчей без поражений

Сезон-2003/04 оказался уникальным в истории английской Премьер-лиги. Все дело в том, что Арсеналу, который по итогам этого розыгрыша завоевал чемпионский титул, удалось провести все 38 матчей первенства без поражений, а подобное ранее в истории АПЛ не удавалось проделать никому. Более того, за всю историю в элитарном дивизионе английского футбола до "канониров" была лишь одна команда, которой удавалось стать чемпионом, проведя сезон без поражения – это Престон, который в сезоне-1888/89 в 22 матчах не знал горечи поражений от старта и до финиша (18 побед и 4 ничьи).

Getty Images. Арсенал в сезоне 2003/04 был неудержим

Впрочем, серия Арсенала без поражений вышла далеко за пределы одного сезона. Все началось еще в 38-м туре АПЛ-2002/03, когда «канониры» в гостях разбили Сандерленд (4:0), а вот завершилось, пожалуй, именно так, как и могло (должно было?) было завершиться – не случайным и абсолютно необъяснимым поражением от Уотфорда, как в случае с Ливерпулем, а фиаско в матче против главного оппонента в борьбе за «золото» тех лет – Манчестер Юнайтед.

24 октября 2004 года Арсенал, имеющий на своем счету 49-матчевую серию без поражений в национальном чемпионате, приехал на Олд Траффорд, где рассчитывал в очередной раз утереть нос "красным дьяволам". Но подопечные Алекса Фергюсона в концовке игры смогли обернуть ход матча в свою пользу – на 73-й минуте с пенальти отличился Руд ван Нистелрой, а на 90-й точку поставил молодой Уэйн Руни, сделав счет 2:0 в пользу манкунианцев.

Примечательно, что отстоять чемпионский титул Арсеналу по итогам сезона-2004/05 в английской Премьер-лиге не удалось. И помешал "канонирам" вовсе не Манчестер Юнайтед, а Челси, который стал лучшей командой страны в первом сезоне при Жозе Моуриньо в статусе главного тренера. Причем "синие" тогда добыли лишь второй в своей истории титул чемпиона, а также первый за пятьдесят лет (до этого Челси триумфовал лишь в чемпионате Англии-1954/55).

2. Бавария – 53 матча без поражений

Самая впечатляющая серия в рамках домашнего чемпионата для Баварии растянулась на более чем два года, и затронула период руководства командой двумя разными тренерами. В итоге все остановилось на цифре "53", причем поражение мюнхенцам сенсационно нанес вовсе не кто-то из грандов, а команда, от которой подобного абсолютно не ожидали…

Все начиналось 3 ноября 2012 года, когда Бавария после поражения в предыдущем туре от Байера (1:2) смогла в гостях уверенно разобраться с Гамбургом (3:0). На тот момент главным тренером мюнхенцев являлся ветеран наставнического цеха Юпп Хайнкес, который довел сезон до конца, выиграл с Баварией очередной чемпионский титул, а затем решил уйти на покой, уступив место куда более молодому и на тот момент очень амбициозному Жузепу Гвардиоле.

Под руководством Гвардиолы Бавария без проблем смогла отстоять чемпионский титул в сезоне-2013/14, однако завершить его без поражений немецкому гранду все же не посчастливилось. Впрочем, проигрывать мюнхенцы начали лишь тогда, когда стало ясно, что их чемпионским амбициям ничто и никто не угрожает, ведь в стартовых 28 матчах чемпионата Бавария не проиграла никому, выиграв 25 поединков и в трех сыграла вничью.

Точку в длительной беспроигрышной серии Баварии неожиданно поставил Аугсбург. 5 апреля 2014 года мюнхенцы в гостях проиграли этой команде со счетом 0:1, после чего сразу же уступили еще и дортмундской Боруссии (0:3), а затем сумели взять себя в руки и до концовки чемпионата выдали четырехматчевую победную серию.

1. Милан – 58 матчей без поражений

Самым непобедимым из всех непобедимых на просторах топ-4 европейских футбольных лиг остается Милан. Эта команда была абсолютно непревзойденной в начале 90-х годов минувшего века, а итальянская Серия А в тот период, очевидно, была сильнейшим национальным футбольным дивизионом на планете.

Несмотря на серьезную конкуренцию, Милану удалось установить невероятное достижение – провести 58 матчей подряд без поражений в рамках чемпионата Италии. Началось все для "россонери" в 34-м туре чемпионата-1990/91, когда команда под руководством Арриго Сакки сыграла вничью с Пармой (0:0), наставником которой тогда являлся Невио Скала, известный в Украине по работе с Шахтером и добывший для "горняков" первый чемпионский титул в истории.

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Летом 1991 года Сакки на посту коуча Милана сменил Фабио Капелло, под руководством которого "россонери" не только выиграли Серию А-1991/92, но и провели в том турнире все 34 тура без поражений! На счету команды, цвета которой защищали ныне уже абсолютно легендарные Франко Барези, Паоло Мальдини, Франк Райкард, Руд Гуллит, Алессандро Костакурта, Карло Анчелотти и Марко ван Бастен, оказались 22 победы при 12 ничьих.

Чемпионат-1992/93 также завершился для Милана завоеванием чемпионского титула, и в том сезоне "россонери" проиграли лишь дважды. Точку в беспроигрышной серии подопечных Капелло поставила Парма – коллектив, с которой все и начиналось. В 24-м туре в рамках домашнего матча Милан уступил пармезанцам со счетом 0:1, затем трижды сыграл вничью, прежде чем проиграть еще и Ювентусу (1:3). В оставшихся до конца чемпионата шести турах "россонери" добыли только одну победу и пять раз поделили с соперниками очки, но этого более чем хватило, чтобы добыть "золото" – тринадцатое в истории Милана.

Текст: meta.ua/sport