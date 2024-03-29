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  4. Анчелотти не впечатлил. Винисиус Тобиас летом вернется из Реала в Шахтер
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 21:12 |
570
0

Анчелотти не впечатлил. Винисиус Тобиас летом вернется из Реала в Шахтер

Однако не факт, что бразилец останется в донецком клубе, а не переберется в другое место

29 марта 2024, 21:12 |
570
0
Анчелотти не впечатлил. Винисиус Тобиас летом вернется из Реала в Шахтер
as.com. Винисиус Тобиас

Руководство «Реала» окончательно решило отказаться от реализации опции выкупа контракта правого фулбека «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, который последние два года выступает за резервную команду «бланкос» – «Кастилью» – на правах аренды.

20-летний бразилец не впечатлил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, а в последнее время потерял статус важного игрока и у Рауля в «Кастилье».

Летом Винисиус Тобиас будет вынужден вернуться в «Шахтер», с которым у него контракт до лета 2026 года.

«Реал» имеет возможность до конца действия аренды выкупить контракт фулбека у «горняков» за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Тобиасу проявляет «Валенсия».

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк Реал Мадрид Реал Мадрид Кастилья трансферы УПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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