Анчелотти не впечатлил. Винисиус Тобиас летом вернется из Реала в Шахтер
Однако не факт, что бразилец останется в донецком клубе, а не переберется в другое место
Руководство «Реала» окончательно решило отказаться от реализации опции выкупа контракта правого фулбека «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, который последние два года выступает за резервную команду «бланкос» – «Кастилью» – на правах аренды.
20-летний бразилец не впечатлил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, а в последнее время потерял статус важного игрока и у Рауля в «Кастилье».
Летом Винисиус Тобиас будет вынужден вернуться в «Шахтер», с которым у него контракт до лета 2026 года.
«Реал» имеет возможность до конца действия аренды выкупить контракт фулбека у «горняков» за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к Тобиасу проявляет «Валенсия».
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