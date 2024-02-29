Валенсия всерьез заинтересована в трансфере фулбека Шахтера

20-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас всерьез заинтересовал клуб испанской Ла Лиги «Валенсия».

С апреля 2022 года Тобиас на правах аренды выступает за «Реал Мадрид Кастилья» – команду, которая является дублем «бланкос». Руководители мадридского гранда предполагали, что бразилец продемонстрирует серьезный прогресс, и они выкупят его контракт у «горняков», однако от подобного варианта в итоге в «Реале» решили отказаться.

В то же время в «Валенсии» летом рассчитывают усилить правый фланг обороны, и видят в Тобиасе едва ли не идеального кандидата на это.

Ключевой вопрос пока заключается в том, с кем летом придется договариваться «Валенсии» – с «Шахтером» или все-таки с «Реалом», если мадридцы все же активируют опцию на выкуп контракта фулбека.

За первую команду «Реала» Винисиус Тобиас сыграл только один поединок.