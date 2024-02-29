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  4. Валенсия всерьез заинтересована в трансфере фулбека Шахтера
Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 15:47 |
1098
0

Валенсия всерьез заинтересована в трансфере фулбека Шахтера

«Летучие мыши» хотели бы видеть в своих рядах Винисиуса Тобиаса

29 февраля 2024, 15:47 |
1098
0
Валенсия всерьез заинтересована в трансфере фулбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

20-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас всерьез заинтересовал клуб испанской Ла Лиги «Валенсия».

С апреля 2022 года Тобиас на правах аренды выступает за «Реал Мадрид Кастилья» – команду, которая является дублем «бланкос». Руководители мадридского гранда предполагали, что бразилец продемонстрирует серьезный прогресс, и они выкупят его контракт у «горняков», однако от подобного варианта в итоге в «Реале» решили отказаться.

В то же время в «Валенсии» летом рассчитывают усилить правый фланг обороны, и видят в Тобиасе едва ли не идеального кандидата на это.

Ключевой вопрос пока заключается в том, с кем летом придется договариваться «Валенсии» – с «Шахтером» или все-таки с «Реалом», если мадридцы все же активируют опцию на выкуп контракта фулбека.

За первую команду «Реала» Винисиус Тобиас сыграл только один поединок.

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Источник El Gol Digital
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