Реал не будет выкупать у Шахтера бразильского защитника
Винисиус Тобиас не впечатлил мадридский клуб
Мадридский «Реал» не будет выкупать у донецкого «Шахтера» арендованного правого защитника Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщают испанские СМИ.
Винисиус Тобиас перешел в «Реал» в апреле 2022 года, однако за почти два года аренды так и не смог впечатлить руководство мадридского клуба.
20-летний бразилец после переезда в Мадрид выступал за вторую команду клуба «Реал Мадрид Кастилья». В нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах и отличился 4 ассистами.
Трансферная стоимость Винисиуса Тобиаса оценивается в 3 миллиона евро.
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