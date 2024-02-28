Реал не будет выкупать у Шахтера бразильского защитника

Мадридский «Реал» не будет выкупать у донецкого «Шахтера» арендованного правого защитника Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщают испанские СМИ.

Винисиус Тобиас перешел в «Реал» в апреле 2022 года, однако за почти два года аренды так и не смог впечатлить руководство мадридского клуба.

20-летний бразилец после переезда в Мадрид выступал за вторую команду клуба «Реал Мадрид Кастилья». В нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах и отличился 4 ассистами.

Трансферная стоимость Винисиуса Тобиаса оценивается в 3 миллиона евро.