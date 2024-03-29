Источник: Баранка сегодня покинет УАФ

Франческо Баранка сегодня, 29 марта покинет свой пост главы комитета этики и честной игры УАФ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, контракт Баранки истекает сегодня и не будет продлен. Не исключено, что Баранка останется в украинском футболе, но точно не в должности главы комитета этики и честной игры УАФ.

Напомним, главной задачей Баранки была борьба с договорными матчами в украинском футболе.

13 марта УАФ утвердила полный состав комитетов, Баранка тогда был утвержден на своей должности.