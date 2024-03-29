Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 11:38 | Обновлено 29 марта 2024, 12:47
898
3

Источник: Баранка сегодня покинет УАФ

Контракт с итальянцем истекает и не будет продлен

29 марта 2024, 11:38 | Обновлено 29 марта 2024, 12:47
898
3
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
УАФ. Франческо Баранка

Франческо Баранка сегодня, 29 марта покинет свой пост главы комитета этики и честной игры УАФ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, контракт Баранки истекает сегодня и не будет продлен. Не исключено, что Баранка останется в украинском футболе, но точно не в должности главы комитета этики и честной игры УАФ.

Напомним, главной задачей Баранки была борьба с договорными матчами в украинском футболе.

13 марта УАФ утвердила полный состав комитетов, Баранка тогда был утвержден на своей должности.

По теме:
Журналист: утечка информации о премиальных стала для ЛНЗ неожиданностью
ФОТО. Известный писатель подарил Андрею Шевченко книгу Тараса Шевченко
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребров проделал невероятную работу»
Франческо Баранка Украинская ассоциация футбола Комитет этики и честной игры УАФ Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хочет повторить? Майк Тайсон назвал лучшие годы своей жизни
Бокс | 29 марта 2024, 10:43 2
Хочет повторить? Майк Тайсон назвал лучшие годы своей жизни
Хочет повторить? Майк Тайсон назвал лучшие годы своей жизни

Легендарный американец вспомнил пребывание за решеткой

Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Теннис | 28 марта 2024, 23:46 1
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами

Елена Рыбакина в трех сетах переиграла Викторию Азаренко в полуфинале соревнований

Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Футбол | 29.03.2024, 11:55
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Бокс | 29.03.2024, 01:57
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 17:15
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
А где аудит его деятельности? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Буде Шева ставити людей, яких йому скажуть.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 08:18 13
Футбол
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
27.03.2024, 08:33
Хоккей
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
27.03.2024, 15:54 2
Бокс
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
28.03.2024, 07:20 4
Теннис
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 24
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем