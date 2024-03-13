ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ утвердил полный состав комитетов

13 января в Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ, в ходе которого были рассмотрены предложения от глав постоянных комитетов Украинской ассоциации футбола относительно количественного и персонального состава соответствующих комитетов, а также их полномочий, обязанностей и функций.

К вопросу избрания Главы Комитета женского и девичьего футбола и соответственно его количественного и персонального состава Исполком УАФ вернется после проведения выборов руководящих органов Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Исполком УАФ утвердил состав следующих комитетов.

Комитет национальных сборных команд УАФ

Глава комитета – Андрей Шевченко.

Заместитель Главы комитета – Сергей Ребров.

Заместитель Главы комитета – Мауро Тассотти.

Члены комитета: Николай Павлов, Алексей Таргонский, Владимир Ковянов, Дмитрий Пелин.

Комитет профессионального футбола УАФ

Глава – Олег Лужный.

Заместитель Главы комитета – Евгений Дикий.

Член комитета: Вячеслав Дараган, Сергей Задиран, Оксана Зализко, Евгения Ершова, Александр Каденко, Александр Кисткин, Катерина Монзуль, Юрий Нестрига, Дмитрий Пелин, Николай Середич.

Комитет детско-юношеского футбола УАФ

Глава комитета – Александр Шевченко.

Заместитель Главы комитета – Валерий Золотухин.

Члены комитета: Александр Алексеев, Николай Васильков, Александр Гайдаржи, Богдан Городнюк, Виктор Качур, Станислав Кочубинский, Артем Кравец, Тарас Кучер, Юрий Мазур, Алексей Малюкин, Роман Мельник, Дмитрий Павленко, Назар Савицкий, Владимир Салий, Денис Сухорук, Виллин Цандр, Андрей Чулик, Андрей Фощий, Андрей Шандор.

Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ

Глава комитета – Андрей Таран.

Заместитель Главы комитета – Олег Егоров.

Члены комитета: Сергей Бухаленков, Николай Войтович, Руслан Диденко, Юрий Нестрига, Анатолий Серединский, Николай Пыхтин, Степан Понайда.

Комитет по статусу и трансферу футболистов УАФ

Глава комитета – Евгения Ершова.

Заместитель Главы комитета – Максим Степаненко.

Члены комитета: Сергей Анненков, Валерий Бахур, Валентин Вакула, Юлия Гречко, Сергей Загоруйко, Сергей Ельшов, Андрей Смольский.

Спортивно-медицинский комитет УАФ

Глава комитета – Максим Перебийнис.

Заместитель Главы комитета – Виталий Килиян.

Члены комитета: Роман Жолобайлюк, Иван Попов, Андрей Шморгун.

Комитет по аттестации футбольных клубов УАФ

Глава комитета – Виктор Бессмертный.

Заместитель Главы комитета – Евгения Ершова.

Члены комитета: Виталий Данильченко, Вячеслав Дараган, Сергей Ельшов, Роман Кокотайло, Андрей Таран.

Комитет по этике и честной игре УАФ

Глава комитета – Франческо Баранка.

Заместитель Главы комитета – Мауро Сферацца.

Члены комитета: Эспозито Фабио, Гонсалес Бонилья Хоэль, Виталий Данильченко.

Комитет развития футбола УАФ

Соглава комитета – Сергей Владыко.

Соглава комитета – Александр Каденко.

Заместитель Главы комитета – Артемийс Рябовс.

Заместитель Главы комитета – Елена Балбек.

Члены комитета: Александра Владимирова, Роман Греба, Сергей Загоруйко, Вадим Мисюра, Сергей Нагорняк, Николай Оскома, Андрей Ребрина, Вадим Стеценко, Юрий Финогенов, Владислав Шовковский.

Еще четыре члена комитета должна делегировать Ассамблея регионов УАФ.

Комитет арбитров УАФ