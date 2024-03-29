Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков

Сезон-2015/16 в английской Премьер-лиге до сих пор считается одним из наиболее ярких и непредсказуемых за все время существования этого турнира. Чемпионом тогда, напомним, сенсационно и впервые в своей истории стал «Лестер» – команда, шансы на выигрыш «золота» которой перед началом соревновательного процесса букмекеры оценивали как 5000 к 1. Однако благодаря тренерскому гению Клаудио Раньери, а также феноменальной работе на поле Джейми Варди, Рияда Мареза, Н'Голо Канте и других футболистов, «лисам» удалось сделать нечто невероятное – воспользоваться кризисом «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля», а также обойти на 10 очков в итоговой турнирной таблице «Арсенал», финишировавший вторым.

Тот чемпионский триумф «Лестера» во многом стал еще и колоссальной репутационной победой для всей английской Премьер-лиги. Турнир, который в последние годы называли не иначе как «лигой Большой шестерки», сумел выиграть клуб, чей бюджет в разы уступал грандам. Благодаря этому АПЛ в различных маркетинговых материалах, активно продвигаемых по всему миру в рекламных целях, призывала фанатов следить за турниром, так как в нем возможно все – даже превращение гадкого утенка в прекрасного белого лебедя.

Однако в марте 2024 года вся прежняя романтика в отношениях между «Лестером» и английской Премьер-лигой, похоже, окончательно испарилась. Руководство элитарной лиги выдвинуло официальные обвинения против «лис» за вероятные нарушения правил прибыли и устойчивого развития в сезоне-2022/23, а уже на следующий день к этому обвинению присоединилась и английская Футбольная лига, под эгидой которой разыгрывается Чемпионшип – турнир, являющийся вторым по рангу в системе футбольных лиг Англии, и где в текущем сезоне выступает «Лестер» после вылета из АПЛ-2022/23.

Суть проблемы заключается в том, что убытки «Лестера» за последние три финансовых года, вероятно, превысили допустимые 105 миллионов фунтов. Несмотря на то, что «лисы» в 2016 году становились чемпионами Премьер-лиги, в 2021-м выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а в Лиге чемпионов-2016/17 добрались аж до четвертьфинала, их способность генерировать доходы все равно существенно уступает тому уровню, на который так быстро удалось ворваться команде.

По данным Deloitte, в доковидном сезоне-2018/19 суммарные доходы клубов английской Премьер-лиги превысили 5 миллиардов фунтов. Однако на долю «Лестера» пришлось всего около 170 миллионов фунтов стерлингов, что меньше, чем у «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси», «Арсенала», «Вест Хэма» и «Эвертона». Последние два клуба лишь на немного обошли «лис», однако так называемая «Большая шестерка» оказалась впереди чуть ли не на световые годы. Если бы произошло чудо, и «Лестер» за один день сумел бы утроить свои доходы, то он все равно бы уступал «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а если бы «лисам» каким-то образом стремительно посчастливилось бы удвоить прибыль, то они сумели бы обойти в рейтинге лишь все те же «Вест Хэм» и «Эвертон».

И именно в этом заключаются странности финансовых требований, которые в английском футболе называются правилами прибыли и устойчивого развития. Амбициозный владелец «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха (сын Вишая Шривадданапрабхи, при котором «лисы» становились чемпионами Англии и который трагически погиб в результате крушения вертолета в октябре 2018 года) вынужден был списать сотни миллионов фунтов в виде кредитов, пытаясь сохранить за «лисами» место в Премьер-лиге по итогам сезона-2022/23, когда дела у команды внезапно пошли крайне плохо. До того, как «Лестер» вылетел в Чемпионшип, у него был один из самых больших фондов заработной платы за пределами «Большой шестерки». В этом контексте обвинения в адрес «лис» за финансовые махинации, последовавшие со стороны Премьер-лиги, а затем и Футбольной лиги, не стали сюрпризом, как и последовавшая за ними новость о том, что на «Лестер» был наложен трансферный бан.

Getty Images/Global Images Ukraine. Айяватт Шривадданапрабха

Болельщики «Лестера» заподозрили неладное еще гораздо раньше. Например, перед началом фатального для «лис» сезона-2022/23 команду покинули Уэсли Фофана и Каспер Шмейхель, на место которых не была подписана замена соответствующего уровня. Тогда клуб объяснил, что идет на сокращение расходов, хотя на самом деле проблема для «лис» заключалась, скорее, в том, что после достижения необычайного успеха руководство пожелало сохранить в составе как можно больше игроков-триумфаторов, предложив им новые контракты. Более того, так как «Лестеру» удалось выйти на уровень топ-4 и пробиться в Лигу чемпионов, новые трудовые соглашения с лидерами приходилось подписывать на условиях, отражавших этот статус.

Иными словами, в «Лестере» многие футболисты начали получать зарплату на уровне клубов из Лиги чемпионов, но сами «лисы» и близко не имели стабильных доходов, как в Лиге чемпионов. Фанатская база клуба по всему миру и близко не соответствовала тому, чем могут похвастаться «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие представители английской «Большой шестерки».

Впрочем, не только из-за финансовых требований лиги и монополии «Большой шестерки» чемпион Англии-2015/16 угодил в ловушку. Оказалось, что менеджмент в «Лестере» также не готов к ответственности и работе на таком уровне, на который удалось вырваться команде по итогам «золотого сезона». Ряд приобретений «Лестера» оказался простой тратой денег, а некоторых футболистов клубу не удалось вовремя продать по той причине, что в стане «лис» у них оказались настолько великолепные контракты, что уходить из клуба куда-то, где платили бы меньше, они просто не хотели, превращаясь в самую настоящую обузу для бюджета.

В итоге, как бы не старался Айяватт Шривадданапрабха, а «Лестер» вылетел из Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. Впрочем, сейчас «лисы» достаточно близки к тому, чтобы вернуться в элиту, даже несмотря на ряд последних неудач в Чемпионшипе. Однако, если обвинения Премьер-лиги и Футбольной лиги окажутся принятыми во внимание, «Лестеру» грозит снятие очков, и это рискует стать очень большой проблемой.

Что правда, пока речь не идет о том, чтобы очковый штраф помешал «Лестеру» решить текущую задачу в Чемпионшипе. Скорее всего, если «лисы» все же будут наказаны, но выйдут в Премьер-лигу, то им придется стартовать в элите в следующем сезоне с отрицательным показателем в графе набранных очков. Не исключено также, что «Лестеру» уже ближайшим летом придется продать кого-то из ключевых исполнителей, чтобы соответствовать финансовым правилам лиги.

По сути, единственным решением, которое поможет «Лестеру» в краткосрочной и среднесрочной перспективе попытаться избавиться от проблем и обвинений в финансовых нарушениях заключается в увеличении доходной базы, что практически невозможно без инвестиций и новых кредитов. Но боссы «Лестера» все же намерены попытаться сделать все, что в их силах. В декабре минувшего года «лисы» получили разрешение на расширение своего стадиона на 8000 мест, а еще у клуба есть планы построить на прилегающих к клубной арене территориях отель, бизнес-центр и жилые дома, от аренды которых можно будет получать стабильную прибыль.

Развитие бизнеса для «Лестера» все же серьезно завязано на способности команды вернуться в Премьер-лигу уже в следующем сезоне. Если сделать этого «лисам» не удастся, то с точки зрения инвесторов, сотрудничество с клубом не будет выглядеть таким привлекательным.

Ожидается, что следующие пару месяцев станут судьбоносными для «Лестера», потому что, если команда не заработает повышение в классе, то в финансовом плане для клуба может настать катастрофа. По этой причине болельщики «лис» очень рассчитывают на тренерские способности 44-летнего итальянского специалиста Энцо Марески, который возглавил их любимую команду летом минувшего года, а ранее работал в АПЛ в ассистентах у Мануэля Пеллегрини и Жузепа Гвардиолы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Что касается самой Премьер-лиги, то возвращение «Лестера» станет для руководства этого турнира еще одним доказательством правильности их политики в отношении финансовых вопросов. Мол, смотрите – клуб не оказался на грани исчезновения и временной администрации только из-за того, что был вовремя предупрежден и превентивно наказан, что и побудило его сделать выводы и пойти другим, верным, путем. Но с другой стороны, то обстоятельство, что «Лестеру» после выигрыша чемпионства, Кубка и Суперкубка Англии так и не удалось развить успех, также указывает на явные недостатки существующей системы, где бороться с «Большой шестеркой» априори становится почти невозможно. Все еще не уверены в этом? Тогда посмотрите на мытарства «Ньюкасла», у владельцев которого нет ни малейших проблем с деньгами, однако клуб не может нарастить показатель доходности, и ранее был вынужден продать одного из лидеров в Саудовскую Аравию, чтобы избежать проблем с правилами прибыли и устойчивого развития.