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Чемпионат Европы
29 марта 2024, 21:50 | Обновлено 29 марта 2024, 21:58
4090
2

Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА

В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию

29 марта 2024, 21:50 | Обновлено 29 марта 2024, 21:58
4090
2
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины поднимется в рейтинге ФИФА благодаря двум победам в плей-офф квалификации Евро-2024.

Команда Сергея Реброва вышла в финальный раунд ЧЕ-2024, одержав волевые победы над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).

Этот результат позволит Украине подняться с 24-го на 22-е место в очередном рейтинге ФИФА

В рейтинг-листе, который будет опубликован 4 апреля, сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию.

Соперники Украины в групповом раунде Евро-2024 будут занимать такие позиции: 3. Бельгия, 46. Румыния, 48. Словакия.

Ожидаемый рейтинг-лист ФИФА на 4 апреля 2024 года

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ulefka
Ukrania????Це бля ть на  якій мові???
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