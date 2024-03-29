Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию
Сборная Украины поднимется в рейтинге ФИФА благодаря двум победам в плей-офф квалификации Евро-2024.
Команда Сергея Реброва вышла в финальный раунд ЧЕ-2024, одержав волевые победы над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).
Этот результат позволит Украине подняться с 24-го на 22-е место в очередном рейтинге ФИФА
В рейтинг-листе, который будет опубликован 4 апреля, сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию.
Соперники Украины в групповом раунде Евро-2024 будут занимать такие позиции: 3. Бельгия, 46. Румыния, 48. Словакия.
Ожидаемый рейтинг-лист ФИФА на 4 апреля 2024 года
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