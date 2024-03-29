Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднимется в рейтинге ФИФА благодаря двум победам в плей-офф квалификации Евро-2024.

Команда Сергея Реброва вышла в финальный раунд ЧЕ-2024, одержав волевые победы над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).

Этот результат позволит Украине подняться с 24-го на 22-е место в очередном рейтинге ФИФА

В рейтинг-листе, который будет опубликован 4 апреля, сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию.

Соперники Украины в групповом раунде Евро-2024 будут занимать такие позиции: 3. Бельгия, 46. Румыния, 48. Словакия.

Ожидаемый рейтинг-лист ФИФА на 4 апреля 2024 года