Шоу Ливерпуля и Ман Сити, Калитвинцев может уйти из Полесья, персьюты на КМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 марта.

1. Ничья в пользу Арсенала. Ливерпуль и Манчестер Сити поделили очки

Команды забили по голу друг другу в очень ярком центральном матче тура

2A. Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит

Исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Сергей Шищенко

2B. Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера

Патрик ван Леувен может возглавить клуб из Житомира

3A. Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами

Королевский клуб уверенно переиграл гостей со счетом 4:0 в 28-м туре Ла Лиги

3B. Трубин пропустил один мяч. Бенфика обыграла Эшторил и преследует Спортинг

Украинец за игру сделал 3 сэйва и пропустил только один гол в первом тайме

3C. Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS. Кривцов получил горчичник

Аргентинский форвард Лионель Месси в матче не играл из-за травмы

4A. Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?

Андрей может сыграть в матче против Боснии и Герцеговины

4B. Ждут вердикт. Жирона отправила Цыганкова на медобследование

Хавбек сборной Украины не доиграл матч Ла Лиги

5A. Григорчук заявил, что новичок Черноморца, на которого рассчитывали, сбежал

Джек Ипалибо самовольно покинул расположение одесского клуба

5B. Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины

Дебют Андре Вакулюка в «сине-желтой» форме откладывается

6A. Напряженная концовка. Днепр с трудом выиграл у Прометея финал Кубка Украины

Последняя атака Прометея на последних секундах успеха не принесла

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Прометею засчитали техническое поражение 0:20 в матче ЛЭБЛ

Украинская команда не приехала на поединок против «Тарту»

6C. Галичанка проиграла аутсайдеру и теперь занимает последнее место

Украинский клуб уступил польской команде Калиш со счетом 20:26

7. Артур Фельфнер завоевал золото на Кубке Европы по метаниям

Украинец в метании копья показал результат 81.89 метра

8A. Борьба за победу до финиша. Джима финишировала 22-й в женском персьюте

В финишном спурте Лу Жанмонно из Франции опередила Лизу Виттоцци из Италии

8B. Триумф братьев Бе. Дудченко замкнул очковую зону, Прима не финишировал

В Солджер Холлоу мужским персьютом завершился этап Кубка мира по биатлону

9A. UFC 299. Шон О'Мелли победил Марлона Веру, Порье нокаутировал Сен-Дени

В Майами прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 299

9B. 4 самых желанных соперника для Кроуфорда

Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив выделил бои, которые нужно сделать американцу

10A. Его предал Шаблий и издевалась Заря. Хлань по весне феерит в Польше

Украинец в 3 турах после зимней паузы отличился 5 результативными действиями

10B. Осечка Динамо, волевая победа Шахтера, поражения Днепра-1 и Полесья

Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре