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Испания
10 марта 2024, 13:13 | Обновлено 10 марта 2024, 13:31
544
0

Ждут вердикт. Жирона отправила Цыганкова на медобследование

Хавбек сборной Украины не доиграл матч Ла Лиги

10 марта 2024, 13:13 | Обновлено 10 марта 2024, 13:31
544
0
Ждут вердикт. Жирона отправила Цыганкова на медобследование
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации испанских СМИ, сегодня хавбек «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков должен пройти медобследование после повреждения колена, полученного в матче Ла Лиги против «Осасуны».

В клубе настроены оптимистично, однако пока осторожны с прогнозами по поводу времени возвращения одного из лидеров команды.

Цыганков вызван в национальную команду, которой 21 марта играть матч полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии.

В нынешнем сезоне Виктор забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 23-х матчах Ла Лиги. При этом за последние четыре матча у полузащитника два гола и результативная передача.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Источник AS
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