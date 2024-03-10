Ждут вердикт. Жирона отправила Цыганкова на медобследование
Хавбек сборной Украины не доиграл матч Ла Лиги
По информации испанских СМИ, сегодня хавбек «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков должен пройти медобследование после повреждения колена, полученного в матче Ла Лиги против «Осасуны».
В клубе настроены оптимистично, однако пока осторожны с прогнозами по поводу времени возвращения одного из лидеров команды.
Цыганков вызван в национальную команду, которой 21 марта играть матч полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии.
В нынешнем сезоне Виктор забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 23-х матчах Ла Лиги. При этом за последние четыре матча у полузащитника два гола и результативная передача.
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