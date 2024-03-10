Григорчук заявил, что новичок Черноморца, на которого рассчитывали, сбежал
Джек Ипалибо самовольно покинул расположение одесского клуба
10 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Черноморец» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу полтавского клуба.
Главный тренер одесситов Роман Григорчук провел послематчевую пресс-конференцию, на которой удивил заявлением о 25-летнем нигерийском полузащитник Джеке Ипалибо:
– Есть еще новичок Ипалибо. Мы его еще не видели, сегодня его не было в заявке.
– К сожалению, мы его, скорее всего, уже и не увидим. Он просто, не знаю, какое слово подобрать, собрался – и уехал.
– Из-за обстрелов?
– Думаю, что это, наверное, причина. Причем, мы с ним проговорили где-то около часа день назад. А на следующий день мне просто сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде – и куда-то уехал. Мы на него очень рассчитывали.
– Экипировку хотя бы сдал?
– Не знаю, об экипировке я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал, – сказал Григорчук.
«Черноморец» подписал Ипалибо в зимнее трансферное окно. Он отыграл всего 2 матча в УПЛ и провел в общей сложности 26 минут на поле. Голевыми действиями не отметился.
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