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  4. Григорчук заявил, что новичок Черноморца, на которого рассчитывали, сбежал
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 09:56 |
1216
6

Григорчук заявил, что новичок Черноморца, на которого рассчитывали, сбежал

Джек Ипалибо самовольно покинул расположение одесского клуба

10 марта 2024, 09:56 |
1216
6
Григорчук заявил, что новичок Черноморца, на которого рассчитывали, сбежал
ФК Черноморец. Роман Григорчук

10 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Черноморец» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу полтавского клуба.

Главный тренер одесситов Роман Григорчук провел послематчевую пресс-конференцию, на которой удивил заявлением о 25-летнем нигерийском полузащитник Джеке Ипалибо:

– Есть еще новичок Ипалибо. Мы его еще не видели, сегодня его не было в заявке.

– К сожалению, мы его, скорее всего, уже и не увидим. Он просто, не знаю, какое слово подобрать, собрался – и уехал.

– Из-за обстрелов?

– Думаю, что это, наверное, причина. Причем, мы с ним проговорили где-то около часа день назад. А на следующий день мне просто сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде – и куда-то уехал. Мы на него очень рассчитывали.

– Экипировку хотя бы сдал?

– Не знаю, об экипировке я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал, – сказал Григорчук.

«Черноморец» подписал Ипалибо в зимнее трансферное окно. Он отыграл всего 2 матча в УПЛ и провел в общей сложности 26 минут на поле. Голевыми действиями не отметился.

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Роман Григорчук пресс-конференция Черноморец Одесса Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Max-Morlock
Над ним издевались как над Хланем в Заре?
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0
Умник
Погодите погодите.
Так легионеры это ж классно.
А кто не берет легионеров тот фу фу фу.
Или не фу фу фу?
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0
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Remark
Така доля чекає і на легіонерів ФК Щура. Потім Палкін буде знову бігати і плакати, що їх розвели та кинули. Ніколи такого не було і ось знову повторилося. 
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-2
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