Григорчук заявил, что новичок Черноморца, на которого рассчитывали, сбежал

10 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Черноморец» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу полтавского клуба.

Главный тренер одесситов Роман Григорчук провел послематчевую пресс-конференцию, на которой удивил заявлением о 25-летнем нигерийском полузащитник Джеке Ипалибо:

– Есть еще новичок Ипалибо. Мы его еще не видели, сегодня его не было в заявке.

– К сожалению, мы его, скорее всего, уже и не увидим. Он просто, не знаю, какое слово подобрать, собрался – и уехал.

– Из-за обстрелов?

– Думаю, что это, наверное, причина. Причем, мы с ним проговорили где-то около часа день назад. А на следующий день мне просто сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде – и куда-то уехал. Мы на него очень рассчитывали.

– Экипировку хотя бы сдал?

– Не знаю, об экипировке я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал, – сказал Григорчук.

«Черноморец» подписал Ипалибо в зимнее трансферное окно. Он отыграл всего 2 матча в УПЛ и провел в общей сложности 26 минут на поле. Голевыми действиями не отметился.