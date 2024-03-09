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Черноморец
09.03.2024 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 08:29 | Обновлено 09 марта 2024, 08:35
317
1

Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Полтавчане в 2024 году уже побеждали, а одесситы – еще нет

09 марта 2024, 08:29 | Обновлено 09 марта 2024, 08:35
317
1
Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят одесский «Черноморец» и «Ворскла» из Полтавы. Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место. В 18 матчах сезона команда набрала 23 очка – 7 побед, 2 ничьи, 9 поражений.

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В двух стартовых турах весенней части сезона подопечные Романа Григорчука набрали одно очко. Они стартовали во второй части сезона с ничьей 1:1 на поле «Оболони». Далее команда вновь в Киеве сыграла с «Динамо» и потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

На финише первой части нынешней кампании «Черноморец» порадовал поклонников победой над «Колосом» (1:0) на своем поле. Та победа позволила команде закрыть серию из четырех поражений кряду с общим счетом 6:13. Одесситы тогда и забивали, но еще больше пропускали.

В таблице нынешнего чемпионата Украины по успехам в домашних матчах «Черноморец» занимает 5-е место, имея 16 очков после 8 игр (5 побед, 1 ничья, 2 поражения). В последней на сегодня игре дома одесситы обыграли «Колос», о чем уже упоминалось. А до этого были поражения от «Руха» (2:3) и ЛНЗ (1:3).

Ворскла

Полтавская «Ворскла» располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиге на 7-м месте. В 19 поединках команда набрала 26 очков – 7 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

На почин 2024 года полтавчане познали горечь поражения в матче с «Зарей» – 0:1. После этого команда Сергея Долганского в родных стенах добилась победы над «Вересом» со счетом 2:1.

Можно вспомнить, что в рамках зимней подготовки ко второй части нынешнего сезона в УПЛ «Ворскла» провела 7 товарищеских матчей, в которых добилась 6 побед при лишь одной неудаче.

Впрочем, и под занавес первой части сезона полтавчане радовали результатами своих поклонников. Тогда они выдали серию из 7 матчей во всех турнирах без поражений – 3 победы, 4 ничьи. «Ворскла» до фиаско в игре с «Зарей» в последний раз терпела официальное поражение 25 октября в поединке с «Днепром-1» (2:3).

Статистика матчей

«Черноморец» и «Ворскла» провели между собой в УПЛ 48 матчей.

На счету одесской команды 11 побед, полтавчане выиграли в 24 поединках, 13 встреч завершились вничью.

В Одессе команды встречались ранее 24 раза: у «Черноморца» 6 побед, у «Ворсклы» – 11, 7 раз соперники расходились миром.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута – Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару, Кузык, Васильев, Авагимян, Бойчук, Штогрин, Иеде.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Бацула, Корниенко, Сиссоко, Нестеренко, Скляр, Фелипе Родригес, Мякушко, Степанюк.

Прогноз на противостояние

На стороне одесской команды будет преимущество родных стен. Именно этим игроки «Черноморца» должны воспользоваться, чтобы добиться первой победы в 2024 году. Полтавчане просто так не капитулируют. Однако, хочется верить, у одесситов есть потенциал, чтобы доказать свой перевес и взять три турнирных очка.

9 марта, суббота

«Черноморец» – «Ворскла»
Одесса. Стадион «Черноморец». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале UPL.TV
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)
ЧЕРНОМОРЕЦ – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0

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Источник Sport.ua
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Fireball
Кому нужней?  Пусть те и победЯют.)
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