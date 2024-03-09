Гол на последних минутах. Ворскла вырвала победу у Черноморца

Одесский «Черноморец» и полтавская «Ворскла» в субботу, 9 марта, встретились в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Подопечные Романа Григорчука после зимнего перерыва сыграла вничью (1:1) с киевской «Оболонью» и с минимальным счетом уступила киевскому «Динамо». Команда Сергея Долганского одержала одну победу (2:1 над ровненским «Вересом») и потерпела одно поражение (0:1 от «Зари»).

В составе «Ворсклы» по сравнению с победным матчем прошлого тура произошло четыре изменения. Остались вне состава Кане и Фелипе, вместо них на поле вышли Челядин и Ковталюк. Крупский играл в полузащите, номинально заменив Скляра. Корниенко вернулся на левый фланг обороны, а Бацула, игравший на этой позиции в поединке против «Вереса», вышел в центр защиты. Состав «Черноморца» по сравнению с матчем против «Динамо» не изменился.

Первая треть первого тайма прошла в медленном темпе. Футболисты обеих команд пытались найти пути к воротам, но игроки защиты в этот период были лучше атакующих футболистов. Однако на 4-й минуте голкипер «Черноморца» Варакута чуть не «привез» гол в свои ворота. Молодой футболист неудачно выбил мяч, эту передачу перехватил игрок «Ворсклы». Мяч отлетел к Степанюку, который с разворота пробил примерно с линии штрафной, но Варакута в падении забрал мяч в руки.

На 17-й минуте Мякушко на левом фланге обыграл защитника и прострелил на дальнюю стойку ворот, партнеру совсем немного не хватило, чтобы переправить мяч в ворота.

УПЛ

Приблизительно с двадцатой минуты хозяева ускорились, за счет чего начали создавать немного больше проблем защитникам полтавской команды. На 22-й минуте Авагимян с левого фланга на скорости вошел в штрафную и мощно пробил в ближний угол - мяч в ворота не попал.

Через десять минут «Ворскла» ответила своим моментом. Мякушко получил мяч от партнера перед штрафной, обыграл Бадибангу, приблизился к воротам и пытался поразить верхний дальний угол - мимо ворот пролетел мяч.

События во втором тайме развивалась по восходящему сценарию. Сначала команды играли без моментов, затем небольшим преимуществом завладели хозяева. В середине второй половины встречи они создали два опасных момента подряд. На 67-й минуте прошел заброс на Бойчука, Исенко пытался опередить игрока «Черноморца», но тот обыграл голкипера и пробил с острого угла. Мяч полетел вдоль ворот, партнер Бойчука не успел к нему на дальней стойке ворот. Через минуту Штогрин после навеса пробил головой с линии вратарской – выше ворот.

УПЛ

Завершающая часть матча прошла под знаком преимущества полтавской команды. Подопечные Долганского выглядели физически лучше, чем команда Григорчука. На 76-й минуте мяч оказался в воротах Варакуты. Крупский пробил с линии штрафной, голкипер спас «Черноморец». Ковталюк добил мяч в ворота, но арбитр зафиксировал офсайд.

Через десять минут «Ворскла» провела три атаки подряд, но все попытки пробить по воротам были заблокированы. Однако давление на оборону «Черноморца» все же дало результат. На 89-й минуте полтавчане выполнили угловой удар. После его розыгрыша мяч метался перед воротами хозяев поля и в итоге оказался у Бацулы, который находился примерно на левом углу штрафной. Полузащитник то ли пытался пробить по воротам, то ли сделать навес, но мяч по высокой траектории залетел в дальний угол ворот. Через несколько минут Штогрин имел возможность сравнять счет, однако не попал в ворота с близкого расстояния.

«Черноморец» в первом домашнем матче в УПЛ в 2024 году потерпел поражение. «Ворскла» одержала вторую победу подряд. Кстати, этот поединок стал для полтавской команды 800-м в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1

Гол: Бацула (89).

Предупреждения: Иеде (45), Штогрин (48), Авагимян (50) – Ковталюк (13).

«Черноморец»: Варакута, Бойчук (Зе Гомес, 83), Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык (Альваренга, 83), Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде (Присяжнюк, 46).

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Сиссоко, Челядин (Павлюк, 67), Степанюк, Мякушко, Ковталюк (Толи, 81), Крупский (Галас, 89).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Наши оценки:

Замены «Чорноморець»: Присяжнюк - 5.0, Зе Гомес, Альваренга - оба б/о.

Замены «Ворскла»: Павлюк - 5.5, Толи, Галас - оба б/о.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА