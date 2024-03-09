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Чемпионат Украины
Черноморец
09.03.2024 13:00 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 18:31 | Обновлено 09 марта 2024, 18:48
267
0

Черноморец – Ворскла – 0:1. Как Бацула гостям победу принес. Видеообзор

Смотрите самые лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ

09 марта 2024, 18:31 | Обновлено 09 марта 2024, 18:48
267
0
Черноморец – Ворскла – 0:1. Как Бацула гостям победу принес. Видеообзор
УПЛ

В субботу, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Черноморец» и «Ворскла».

Игра прошла в Одессе на стадионе «Черноморец». Победу вырвали хозяева на 89-й минуте (1:0). Автором решающего удара стал защитник полтавчан Андрей Бацула.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1

Гол: Бацула (89).

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Бацула (Ворскла).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла видео голов и обзор Андрей Бацула
Источник Sport.ua
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