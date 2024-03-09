В субботу, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Черноморец» и «Ворскла».

Игра прошла в Одессе на стадионе «Черноморец». Победу вырвали хозяева на 89-й минуте (1:0). Автором решающего удара стал защитник полтавчан Андрей Бацула.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1

Гол: Бацула (89).

Видеообзор матча