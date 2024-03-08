Одесский «Черноморец» и полтавская «Ворскла» встретятся в субботу, 9 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало назначено на 13:00.

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Подопечные Романа Григорчука после зимнего перерыва еще не побеждали. «Черноморец» сыграл вничью (1:1) с киевской «Оболонью» и с минимальным счетом уступил киевскому «Динамо». Команда Сергея Долганского одержала одну победу (2:1 над ровненским «Вересом») и потерпела одно поражение (0:1 от «Зари»).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» - «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.