Роман ГРИГОРЧУК: «Какой реванш? Я отвечаю на вопросы по игре»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Почему не удается взять реванш?

– Реванш? В каком месте реванш? За то, что мы проиграли Полтаве в первом круге? Вообще ни о каких реваншах не думали. Я отвечаю на вопросы по игре.

Мой комментарий по игре: я не думаю, что результат в ней является закономерным. Но случилось так. Мы не можем быть этим довольными. Наверное, мы должны забивать голы, острее играть в атаке, больше иметь возможностей у чужих ворот. Понимаем, что у нас есть недостатки – над этим надо работать. Потому что в футболе надо забивать голы, мощно атаковать, чтобы добиваться систематически результатов.

После этого поражения в активе «Черноморца» остается 23 очка в 19 матчах, что позволяет одесситам занимать лишь 10-е место в турнирной таблице УПЛ.