Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Какой реванш? Я отвечаю на вопросы по игре»
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 19:40 |
909
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Какой реванш? Я отвечаю на вопросы по игре»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от «Ворсклы»

09 марта 2024, 19:40 |
909
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Какой реванш? Я отвечаю на вопросы по игре»
Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Почему не удается взять реванш?

– Реванш? В каком месте реванш? За то, что мы проиграли Полтаве в первом круге? Вообще ни о каких реваншах не думали. Я отвечаю на вопросы по игре.

Мой комментарий по игре: я не думаю, что результат в ней является закономерным. Но случилось так. Мы не можем быть этим довольными. Наверное, мы должны забивать голы, острее играть в атаке, больше иметь возможностей у чужих ворот. Понимаем, что у нас есть недостатки – над этим надо работать. Потому что в футболе надо забивать голы, мощно атаковать, чтобы добиваться систематически результатов.

После этого поражения в активе «Черноморца» остается 23 очка в 19 матчах, что позволяет одесситам занимать лишь 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
Догнали Шахтер. Кривбасс дома минимально одолел Оболонь
Руслан РОТАН: «Это уже большой шаг вперед»
Олег ДУЛУБ: «Нейтрализация ромба Скрипника требовала времени»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла Роман Григорчук пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Валенсии расхвалил Яремчука после победного матча в Ла Лиге
Футбол | 09 марта 2024, 20:12 0
Тренер Валенсии расхвалил Яремчука после победного матча в Ла Лиге
Тренер Валенсии расхвалил Яремчука после победного матча в Ла Лиге

Украинец вышел в стартовом составе «летучих мышей» и сыграл 71 минуту

Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Бокс | 09 марта 2024, 02:37 44
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде

Главный бой шоу в саудовском Эр-Рияде закончился досрочно

Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Бокс | 09.03.2024, 02:05
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Бокс | 09.03.2024, 04:52
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Гол на последних минутах. Ворскла вырвала победу у Черноморца
Футбол | 09.03.2024, 14:57
Гол на последних минутах. Ворскла вырвала победу у Черноморца
Гол на последних минутах. Ворскла вырвала победу у Черноморца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
09.03.2024, 05:35
Бокс
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
09.03.2024, 13:24 10
Футбол
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 224
Футбол
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
09.03.2024, 09:28 4
Бокс
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
07.03.2024, 19:09 18
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 23:59 1
Бокс
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
09.03.2024, 11:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем