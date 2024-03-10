Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины

Как стало известно Sport.ua, лиссабонская «Бенфика» не отпустила Андре Вакулюка в юношескую сборную Украины U-17.

Вакулюк получил вызов на матчи элит-раунда квалификации на Евро U-17, однако португальский клуб решил не отпускать украинского легионера. Дело в том, что группа сборной Украины играет в не утвержденное окно от ФИФА, а на две недели раньше. Поэтому «Бенфика» решила оставить Вакулюка в клубе.

Сборная Украины U-17 стартовала с двух побед в элит-раунде в Греции. Сначала команда Юрия Мороза победила хозяев – 2:0, а затем разгромила Швейцарию – 3:0. Для того, чтобы выйти на Евро нужно выиграть группу, или попасть в перечень 7-ми из 8-ми лучших команд, которые займут вторые места.

Андре Вакулюк – сын украинских эмигрантов. Он родился в Португалии. В 2024 году получил украинское гражданство.

Ранее мы сообщали, что Андре Вакулюк и Захар Бауманн в резервном списке сборной Украины U-17.