Вакулюк и Бауманн в резервном списке сборной Украины U-17

Как стало известно Sport.ua, два легионера – Андрей Вакулюк из «Бенфики» и Захар Бауманн из «Манчестер Юнайтед» находятся в резервном списке сборной Украины U-17, которая в начале марта сыграет в элит-раунде отбора на Евро-2024.

По нашей информации, наставник сборной Юрий Мороз не против пополнить состав представителями известных европейских клубов, но у Вакулюка и Бауманна пока нет украинского паспорта. Оба игрока находятся в статусе приобретения украинского гражданства, потому что родились в Португалии и Англии в семье украинских эмигрантов.

Оба футболиста выступают в середине поля. Бауманн играет за «Манчестер Юнайтед» U-18, а Вакулюк представляет «Бенфику» U-17.

Элит-рауд Евро U-17 состоится с 6 по 12 марта в греческом городе Парти. Соперниками команды Юрия Мороза будут Греция, Швейцария и Словакия. Финальный раунд Евро U-17 состоится в июне 2024 года.

Отметим, что ранее cын Андрея Шевченко – Кристиан попал в резервный список сборной Украины U-19.