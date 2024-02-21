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Молодежные турниры
21 февраля 2024, 13:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 13:38
545
1

Вакулюк и Бауманн в резервном списке сборной Украины U-17

Перспективные легионеры на карандаше у наставника команды

21 февраля 2024, 13:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 13:38
545
1
Вакулюк и Бауманн в резервном списке сборной Украины U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Захар Бауманн

Как стало известно Sport.ua, два легионера – Андрей Вакулюк из «Бенфики» и Захар Бауманн из «Манчестер Юнайтед» находятся в резервном списке сборной Украины U-17, которая в начале марта сыграет в элит-раунде отбора на Евро-2024.

По нашей информации, наставник сборной Юрий Мороз не против пополнить состав представителями известных европейских клубов, но у Вакулюка и Бауманна пока нет украинского паспорта. Оба игрока находятся в статусе приобретения украинского гражданства, потому что родились в Португалии и Англии в семье украинских эмигрантов.

Оба футболиста выступают в середине поля. Бауманн играет за «Манчестер Юнайтед» U-18, а Вакулюк представляет «Бенфику» U-17.

Элит-рауд Евро U-17 состоится с 6 по 12 марта в греческом городе Парти. Соперниками команды Юрия Мороза будут Греция, Швейцария и Словакия. Финальный раунд Евро U-17 состоится в июне 2024 года.

Отметим, что ранее cын Андрея Шевченко – Кристиан попал в резервный список сборной Украины U-19.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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anacreon
Круто. Насправді подвійне громадянство не завадить, аби отак не втрачати українців, які народилися чи переїхали за кордон. Бо багато хто не бере, залишаючись у своєму, бо з ним легше жити там, де вони живуть.
А з подвійним вони і там можуть жити і грати за українські збірні. І вважати себе українцями і не забувати Батьківщину.
Ці двоє народилися там. Але завдяки батькам не забували, хто вони.
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