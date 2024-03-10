Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.03.2024 19:30 – FT 4 : 0
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 марта 2024, 21:30 | Обновлено 10 марта 2024, 21:35
2949
4

Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами

Королевский клуб уверенно переиграл гостей со счетом 4:0 в 28-м туре Ла Лиге

10 марта 2024, 21:30 | Обновлено 10 марта 2024, 21:35
2949
4
Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

На 21-й минуте счет в поединке открыл Винисиус Жуниор. На 79-й в свои забил Висенте Гуайта, а на 88-й автогол на свой счет записал уже Карлос Домингес.

Жирную точку в матче на 90+4-й поставил юный талант «сливочных» Арда Гюлер.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл на ноль. Для украинца это 10-й сухой поединок за мадридский коллектив.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании продолжает занимать «Реал». У подопечных Карло Анчелотти 69 очков. У ближайшего преследователя «Жироны» 62 пункта. У «Барселоны», которая идет на третьей позиции, в активе 61 балл.

Ла Лига. 28-й тур. 10 марта

Реал Мадрид – Сельта – 4:0

Голы: Вини, 21, Гуайта, 79 (автогол), Домингес, 88 (автогол), Гюлер, 90+4

По теме:
У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за матч Реала против Сельты
Реал – Сельта – 4:0. Короли заставили забивать Небесных в свои. Видео голов
Вест Хэм спасся на 90+1-й против Бернли, Де Дзерби обыграл Ноттингем Форест
Арда Гюлер Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу автогол Винисиус Жуниор Андрей Лунин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Футбол | 10 марта 2024, 00:56 2
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны

Виктор стал лучшим игроком поединка

Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Футбол | 10 марта 2024, 07:56 11
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо

Зарплата Артема составляла $1 600 000 за сезон

Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит
Футбол | 10.03.2024, 21:37
Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит
Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 10.03.2024, 16:46
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
Бокс | 10.03.2024, 13:29
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KirTheKing
третий гол именно Лунин начал точной дальней передачей. должна быть высокая оценка у него..
Ответить
+1
Remark
Тепер взагалі не зрозуміло кого ставити в рамку збірної. 
Сподіваюся Куртуа ще довго буде лікуватися, Луніну треба набратися впевненості.
Ответить
-1
ErichMariaШевченко
Герой.
Ответить
-2
_Tor91nado24rly_
І хтось після цього матиме претензії до того, що гірники якось не так розігрують штрафні удари?
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
09.03.2024, 08:13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
10.03.2024, 07:40 2
Футбол
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
09.03.2024, 05:35 1
Бокс
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
09.03.2024, 13:24 11
Футбол
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
09.03.2024, 16:24 2
Футбол
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
09.03.2024, 02:05 17
Бокс
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
10.03.2024, 08:41 1
Футбол
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
09.03.2024, 14:53 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем