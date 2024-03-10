Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами

10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

На 21-й минуте счет в поединке открыл Винисиус Жуниор. На 79-й в свои забил Висенте Гуайта, а на 88-й автогол на свой счет записал уже Карлос Домингес.

Жирную точку в матче на 90+4-й поставил юный талант «сливочных» Арда Гюлер.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл на ноль. Для украинца это 10-й сухой поединок за мадридский коллектив.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании продолжает занимать «Реал». У подопечных Карло Анчелотти 69 очков. У ближайшего преследователя «Жироны» 62 пункта. У «Барселоны», которая идет на третьей позиции, в активе 61 балл.

Ла Лига. 28-й тур. 10 марта

Реал Мадрид – Сельта – 4:0

Голы: Вини, 21, Гуайта, 79 (автогол), Домингес, 88 (автогол), Гюлер, 90+4