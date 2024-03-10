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  4. Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Сельтой
Испания
10 марта 2024, 17:55 |
790
1

Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Сельтой

10 марта королевский клуб проведет домашний поединок 28-го тура Ла Лиги

10 марта 2024, 17:55 |
790
1
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 марта состоится матч 28-го тура Ла Лиги между командам «Реал» Мадрид и «Сельта».

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно назвала стартовый состав команды за 2 часа до начала игры. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и выйдет на поле с первых минут.

Карло Анчелотти выпустит в старте Луку Модрича, в то время как Тони Кроос начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав Реала на матч с Сельтой:

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стартовые составы Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Alex T
Оно то конечно круто, но вот надолго ли
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