Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Сельтой
10 марта королевский клуб проведет домашний поединок 28-го тура Ла Лиги
10 марта состоится матч 28-го тура Ла Лиги между командам «Реал» Мадрид и «Сельта».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Пресс-служба королевского клуба традиционно назвала стартовый состав команды за 2 часа до начала игры. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и выйдет на поле с первых минут.
Карло Анчелотти выпустит в старте Луку Модрича, в то время как Тони Кроос начнет встречу на скамейке запасных.
Стартовый состав Реала на матч с Сельтой:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 10, 2024
🆚 @RCCelta@UnicajaBanco | #RealMadridCelta pic.twitter.com/eU1K5jGgOL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дебют Андре Вакулюка в «сине-желтой» форме откладывается
Красюк доволен уверенной победой британца