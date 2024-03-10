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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.03.2024 19:30 – FT 4 : 0
Сельта
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Испания
10 марта 2024, 23:12 | Обновлено 10 марта 2024, 23:58
1696
2

Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили

Мадридский клуб обыграл «Сельту» со счетом 4:0 в 28-м туре Ла Лиги

10 марта 2024, 23:12 | Обновлено 10 марта 2024, 23:58
1696
2
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

«Настрой, интенсивность, давление. После среды улучшить ситуацию было не так уж и сложно. Мы счастливы, мы выполнили свою задачу. На этом этапе каждый матч может стать ловушкой.

Модрич? Он заслужил овации. Его игра была очень сильной. Это из-за любви, которую мы все к нему испытываем.

Родри сравнил Ла Лигу и АПЛ? Она другая, она не лучше и не хуже. В Англии больше интенсивности; на тактическом уровне Лига и ее команды намного лучше.

Сохранялось давление, что второго гола не будет. Когда счет был 2:0, мы взяли верх. Давление высокое, осталось 10 игр. Здесь ничья была бы прелюдией к кризису.

Рюдигер? Он очень серьезный профессионал. У него есть время быть ироничным и серьезным. У него отличные оборонительные качества. Отличный игрок, великий пессимист в защите.

Гюлер? Он играл очень мало. Я был уверен, что он сможет что-то сделать. Он большой талант. Его гол был очень хорош, хотя его нога не так хороша. Здесь у него большое будущее. Мы в этом абсолютно уверены», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Сельта – 4:0

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
88’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Карлос Домингес (Сельта).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Висенте Гуаита (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Карло Анчелотти пресс-конференция Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Marca
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