10 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 28-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) сыграет против «Сельты». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда уже играла на этой неделе. Она проводила решающий, ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. Конечно же, в Германии получилось выиграть 1-0, что обеспечило комфортный гандикап перед РБ Лейпциг. В итоге в среду он и помог: с дерзкими немцами сыграли на 1-1 и прошли дальше. Теперь нужно подопечным Анчелотти переключаться на внутреннюю арену. Там выиграно Суперкубок Испании, но потом вылетели из Копы дель Рей, после поражения в экстра-тайме Атлетико. Так что тут осталось только довести до логического завершения ситуацию в Примере. То есть вернуть титул, который год назад отдавали Барселоне. Сейчас галактикос оторвались и от сине-гранатовых, и от всех остальных, включая сенсацию этой темпорады - Жироны. С другой стороны, в последнее время часты ничьи. Вот и с Валенсией сыграли 2-2, еще и отыгрывались не без труда.

Сельта

Клуб упустил хороший шанс обезопасить себя от вылета. Она играла на поле ближайшего преследователя, Кадиса, и вели в 2 гола к 66-й минуте. Но желтый субмарин проявили характер, и за счет гола Дарвина Мачиса на 10-й добавленной оформили 2-2. В итоге сохранился статус-кво, при котором галисийцы опережали конкурента всего на пару очков. Но в целом стоит помнить, что команда из Виго провалили первый круг, застряв в зоне вылета. Даже странно, что Рафа Бенитес, пришедший летом, сохранил свой пост. Но при этом такое терпение начало более-менее оправдываться. По крайней мере, к марту получилось закрепиться на 17-й позиции. А в прошлом туре, с другим аутсайдером, Альмерией, все же удалось забить единственный мяч и, как итог, выиграть, нарастив дистанцию от опасной зоны.

Статистика личных встреч

В 12 крайних поединков у галисийцев получилось добиться единственной победы, что была в 2020-м году. В августе сливочные победили снова, пусть и минимально.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу сливочных. Но у них явно не пик формы, ну, а Бенитес мечтает просто не пропустить. Настраиваемся на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,63).