Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.03.2024 19:30 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 марта 2024, 04:11 |
23
0

Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 марта в 19:30 по Киеву

10 марта 2024, 04:11 |
23
0
Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 28-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) сыграет против «Сельты». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда уже играла на этой неделе. Она проводила решающий, ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. Конечно же, в Германии получилось выиграть 1-0, что обеспечило комфортный гандикап перед РБ Лейпциг. В итоге в среду он и помог: с дерзкими немцами сыграли на 1-1 и прошли дальше. Теперь нужно подопечным Анчелотти переключаться на внутреннюю арену. Там выиграно Суперкубок Испании, но потом вылетели из Копы дель Рей, после поражения в экстра-тайме Атлетико. Так что тут осталось только довести до логического завершения ситуацию в Примере. То есть вернуть титул, который год назад отдавали Барселоне. Сейчас галактикос оторвались и от сине-гранатовых, и от всех остальных, включая сенсацию этой темпорады - Жироны. С другой стороны, в последнее время часты ничьи. Вот и с Валенсией сыграли 2-2, еще и отыгрывались не без труда.

Сельта

Клуб упустил хороший шанс обезопасить себя от вылета. Она играла на поле ближайшего преследователя, Кадиса, и вели в 2 гола к 66-й минуте. Но желтый субмарин проявили характер, и за счет гола Дарвина Мачиса на 10-й добавленной оформили 2-2. В итоге сохранился статус-кво, при котором галисийцы опережали конкурента всего на пару очков. Но в целом стоит помнить, что команда из Виго провалили первый круг, застряв в зоне вылета. Даже странно, что Рафа Бенитес, пришедший летом, сохранил свой пост. Но при этом такое терпение начало более-менее оправдываться. По крайней мере, к марту получилось закрепиться на 17-й позиции. А в прошлом туре, с другим аутсайдером, Альмерией, все же удалось забить единственный мяч и, как итог, выиграть, нарастив дистанцию от опасной зоны.

Статистика личных встреч

В 12 крайних поединков у галисийцев получилось добиться единственной победы, что была в 2020-м году. В августе сливочные победили снова, пусть и минимально.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу сливочных. Но у них явно не пик формы, ну, а Бенитес мечтает просто не пропустить. Настраиваемся на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,63).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина заняла 7-е место в женской эстафете в США, победили норвежки
Биатлон | 09 марта 2024, 22:40 5
Украина заняла 7-е место в женской эстафете в США, победили норвежки
Украина заняла 7-е место в женской эстафете в США, победили норвежки

В топ-3 на этапе Кубка мира также вошли команды Германии и Швеции

Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Футбол | 09 марта 2024, 16:03 11
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме

У бывшего игрока «Динамо» была депрессия

У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Футбол | 10.03.2024, 00:56
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
Бокс | 09.03.2024, 09:28
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Бокс | 09.03.2024, 05:35
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
09.03.2024, 08:13
Бокс
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
09.03.2024, 00:05 4
Футбол
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
08.03.2024, 12:08 71
Футбол
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
09.03.2024, 02:05 17
Бокс
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
08.03.2024, 22:35 1
Футбол
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
09.03.2024, 01:15 6
Биатлон
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
09.03.2024, 18:47 4
Бокс
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
09.03.2024, 06:58 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем