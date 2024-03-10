10.03.2024 19:30 – FT 4 : 0
Испания10 марта 2024, 21:47 | Обновлено 10 марта 2024, 21:51
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Реал – Сельта – 4:0. Короли заставили забивать Небесных в свои. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги
10 марта 2024, 21:47 | Обновлено 10 марта 2024, 21:51
1706
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10 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».
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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.
Ла Лига. 28-й тур. 10 марта
Реал Мадрид – Сельта – 4:0
Голы: Вини, 21, Гуайта, 79 (автогол), Домингес, 88 (автогол), Гюлер, 90+4
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Вини, 21 мин.
ГОЛ! 2:0 Гуайта, 79 мин. (автогол)
ГОЛ! 3:0 Домингес, 88 мин. (автогол)
ГОЛ! 4:0 Гюлер, 90+4 мин.
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
88’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Карлос Домингес (Сельта).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Висенте Гуаита (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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