10 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».

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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Ла Лига. 28-й тур. 10 марта

Реал Мадрид – Сельта – 4:0

Голы: Вини, 21, Гуайта, 79 (автогол), Домингес, 88 (автогол), Гюлер, 90+4

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Вини, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Гуайта, 79 мин. (автогол)

ГОЛ! 3:0 Домингес, 88 мин. (автогол)

ГОЛ! 4:0 Гюлер, 90+4 мин.