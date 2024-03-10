Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Сельта – 4:0. Короли заставили забивать Небесных в свои. Видео голов
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.03.2024 19:30 – FT 4 : 0
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 марта 2024, 21:47 | Обновлено 10 марта 2024, 21:51
1706
0

Реал – Сельта – 4:0. Короли заставили забивать Небесных в свои. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги

10 марта 2024, 21:47 | Обновлено 10 марта 2024, 21:51
1706
0
Реал – Сельта – 4:0. Короли заставили забивать Небесных в свои. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Ла Лига. 28-й тур. 10 марта

Реал Мадрид – Сельта – 4:0

Голы: Вини, 21, Гуайта, 79 (автогол), Домингес, 88 (автогол), Гюлер, 90+4

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Вини, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Гуайта, 79 мин. (автогол)

ГОЛ! 3:0 Домингес, 88 мин. (автогол)

ГОЛ! 4:0 Гюлер, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
88’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Карлос Домингес (Сельта).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Висенте Гуаита (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за матч Реала против Сельты
Ювентус – Аталанта – 2:2. Боевой поединок в Турине. Видео голов и обзор
Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Винисиус Жуниор Андрей Лунин Висенте Гуайта автогол Арда Гюлер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Футбол | 10 марта 2024, 08:41 1
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу

Андрей ждет предложение нового контракта от руководства

«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
Бокс | 10 марта 2024, 13:29 0
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну

Красюк доволен уверенной победой британца

Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера
Футбол | 10.03.2024, 22:08
Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера
Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Теннис | 10.03.2024, 07:58
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?
Футбол | 10.03.2024, 16:31
Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?
Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
10.03.2024, 11:27 6
Футбол
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
09.03.2024, 02:05 17
Бокс
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
08.03.2024, 22:35 2
Футбол
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
09.03.2024, 08:13
Бокс
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
09.03.2024, 06:58 18
Футбол
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
09.03.2024, 04:52 8
Бокс
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
09.03.2024, 14:53 6
Бокс
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
10.03.2024, 07:56 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем