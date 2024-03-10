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  4. Его предал Шаблий и издевалась Заря. Хлань по весне феерит в Польше
Польша
10 марта 2024, 09:00 |
3112
13

Его предал Шаблий и издевалась Заря. Хлань по весне феерит в Польше

Украинец в трех турах после зимней паузы в Первой лиге отличился пятью результативными действиями

10 марта 2024, 09:00 |
3112
13
Его предал Шаблий и издевалась Заря. Хлань по весне феерит в Польше
ФК Лехия Гданськ. Максим Хлань

История 21-летнего уроженца Житомира и воспитанника львовского футбола Максима Хланя является одной из наиболее запутанных и непонятных в современном клубном футболе Украины. В свое время вингер начинал заниматься футболом в академии «Динамо», но очень скоро оказался в «Карпатах», где прошел путь от детской школы до дебюта в украинской Премьер-лиге. Последний состоялся 27 июня 2020 года, когда «зелено-белые» проводили дерби против «Львова» (1:1), и тогдашний наставник «Карпат» Роман Санжар позволил Хланю провести 15 минут в концовке игры, выпустив юного таланта на замену вместо Владимира Танчика.

В январе 2021 года Максим Хлань перешел в «Зарю». По неофициальным данным, луганский клуб заплатил за трансфер юного таланта 58 тысяч евро, и именно с этого момента в карьере вингера началось «самое интересное»…

Пустые обещания Шаблия

В ноябре минувшего года Максим Хлань в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал, что с юных лет, в отличие от многих своих коллег, не стремился непременно оказаться в «Динамо» или «Шахтере». Хавбеку больше импонировала «Заря», из которой он видел возможность в скором времени при условии удачных выступлений уехать в неплохой европейский чемпионат. Собственно говоря, игра в Европе и являлась для юного Хланя такой себе задачей № 1, «пунктиком», над выполнением которого хавбек работал в поте лица.

Неудивительно, что в начале 2021 года Хлань решил перейти из «Карпат» в «Зарю». Футболист не пользовался услугами агентов, однако участие в сделке все равно принимал Вадим Шаблий, которого негласно считают таким себе «серым кардиналом» луганского клуба, без которого не обходится практически ни один трансфер.

На этом этапе, собственно, и произошло то, что впоследствии привело к крайне непростым взаимоотношениям между Хланем и «Зарей», которые очень быстро и вовсе переросли в самый настоящий конфликт. Футболисту была обещана постоянная игровая практика и возможность уже через год быть проданным в Европу, но на самом деле Максим сыграл за «Зарю» лишь 8 официальных поединков (183 минуты), в которых успел отличиться 2 результативными передачами.

ФК Лехия Гданськ. Максим Хлань

Обещания Шаблия так и остались словами, а вскоре «Заря», осознав, что Хлань действительно обладает пристойным потенциалом, обратилась к игроку с предложением снова продлить контракт (изначально Максим подписывал 1,5-летнее трудовое соглашение, которое отработал до конца, а затем согласился продлить договор с клубом еще на такой же срок – до конца 2023 года), причем со все теми же обещаниями…

«Я заключил контракт с «Зарей» в январе 2021 года. В том трансфере участвовал агент Вадим Шаблий. Не как мой агент, а от имени «Зари». Он обещал, что я буду постоянно иметь игровую практику в основе, для этого клуб и покупает меня у «Карпат». Шаблий уверял, что через год «Заря» продаст меня в Европу, давал другие обещания, финансовые, которые я не буду озвучивать. Но ничего этого не произошло. И тут снова мне дают те же обещания и контракт на пять лет. Понятно, что я отказался от такого длительного контракта... Дело не в том, что я хочу в Европу, как говорил Шаблий в интервью. Дело в том, что клуб и его представитель не были последовательными в своих действиях ранее. Поэтому я не был готов на пять лет связывать себя с «Зарей», – прояснял свою позицию Хлань в одном из интервью, которое появилось на просторах украинской прессы летом минувшего года.

Издевательства Зари

Когда в «Заре» осознали, что Хлань отказывается подписывать долгосрочный контракт с клубом, в отношении футболиста начались привычные для этого клуба «репрессии». Вингер был отстранен от работы с первой командой, а затем прошел и через другие «прелести» профессиональной карьеры футболиста в украинских клубах.

Сам Хлань называл поведение луганского клуба по отношению с нему ничем иным как «издевательством». Возможно, в чем-то столь громкое слово и является преувеличением, однако если профессионального игрока, имеющего действующий контракт, клуб не допускает к тренировкам, к приемам пищи и даже в тренажерный зал, то…

«Я всегда был открыт к диалогу с клубом. Был готов подписывать новый контракт. Говорил, на каких условиях готов это сделать, но клуб сообщил, что хочет пролонгацию только на пять лет. И после этого нашла, как говорится, коса на камень. Появились со стороны клуба издевательства в мой адрес. Говорю, не скрывая этого. Но я также понимал и тренерский штаб. Он вынужденно делал тот или иной шаг. Меня не допускали к тренировкам, на обеды, в тренажерный зал. Потом где-то два месяца я провел в команде U-19. Я «Заре» обязан некоторое время, они мне помогали. Но шаг навстречу мне так и не сделали. Поэтому уже получилось, как получилось», – рассказывал Максим в интервью нашему сайту.

От «Я – не крепостной» до Польши

В итоге история сотрудничества Хланя и «Зари» завершилась именно так, как и могла только завершится, учитывая неспособность обеих сторон договариваться. Летом минувшего года футболист дал ряд резонансных интервью, в одном из которых прямо заявил: «Я – не крепостной».

А вскоре после этого стало известно, что Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с «Зарей», действовавший еще полгода. Примечательно, что в сложившейся ситуации никаких внятных или юридически значимых комментариев со стороны луганского клуба так и не последовало – там просто сделали вид, будто бы Максим Хлань никогда и не выступал за «черно-белых»…

После ухода из «Зари» Хлань какое-то время пребывал в статусе свободного агента. Как он признавался сам в общении с журналистами, в этот момент футболист «колебался и хотел отдохнуть», так как ранее «испытал стресс». А еще Хлань заявлял о боязни подписывать новый долгосрочный контракт с каким-либо клубом, чтобы не повторилась ситуация с «Зарей», где обещания, данные футболисту при переходе, так и остались повисшими в воздухе.

Интерес к Хланю был, однако не от топ-клубов. У него были предложения из Испании и Дании, но Максим решил переехать в Польшу, где побывал на просмотре в «Варте» Познань и «Легии» Варшава, прежде чем подписал полноценное трудовое соглашение с «Лехией» из Гданьска – командой, выступающей в сезоне-2023/24 в рамках Первой лиги (второй дивизион тамошнего профессионального футбола после Экстракласы).

Примечательно, что с «Лехией» Хлань также оформил контракт лишь на два года. Не стоит лишний раз объяснять, почему это условие было крайне важным для украинского футболиста…

Неплохая осень и фееричная весна

В «Лехии» Хланя не обманули. Он с ходу стал игроком основного состава, и до зимней паузы провел в польской Первой лиге 11 поединков, в которых сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Нельзя сказать, что осенью Хлань чересчур впечатлил болельщиков «Лехии» и специалистов, но в целом команда из Гданьска выступала весьма стабильно и неплохо, сохраняя неплохие шансы побороться за прямую путевку в Экстракласу, для чего требуется занять одно из первых двух мест в итоговой турнирной таблице Первой лиги.

Настоящий прорыв в польском этапе карьеры Хланя случился уже после возобновления официальных матчей Первой лиги сезона-2023/24. По весне украинский вингер «Лехии» практически неудержим: в трех поединках, которые коллектив из Гданьска провел по состоянию на текущий момент, Максим записал на свой счет сразу пять результативных действий (4 гола и 1 ассист), причем наш соотечественник забивает пока в каждом из матчей «Лехии» после выхода команды из «зимней спячки».

Один из голов Хланя в ворота команды «Знич» из Прушкува и вовсе выдался невероятно красивым. Приняв мяч на левом фланге и продемонстрировав незаурядную технику обращения с мячом, украинец обыгрался с партнером, который пасом в касание бросил Хланя в прорыв в штрафную соперника. Оставив в дураках оппонентов и встретившись с мячом уже непосредственно на ударной позиции, Максим эффектно и элегантно в одно касание отправил спортивный снаряд прямо по месту назначения – в сетку ворот соперника.

Вполне объяснимо, что главный тренер «Лехии» 42-летний Шимон Грабовский очень доволен тем, как Хлань проявляет себя в последних матчах. В частности, после победы над «Зничем» польский специалист на пресс-конференции назвал украинца безоговорочным MVP поединка.

«Конечно, я очень доволен Максом и рад не только этим голам. Второй был красив, он очень умно вел себя, но я рад, прежде всего, тому, какое преимущество он получил в первом тайме в дуэлях один-в-один. Я понимаю, что он еще молодой парень, но я рад, что дело не только в этих двух матчах, ведь Макс уже давно хорошо выглядит», – заявил Грабовский, после чего Хлань отблагодарил тренера еще одним забитым мячом, на этот раз в ворота «Ресовии» из Жешува (4:0) в поединке, который состоялся 4 марта.

Что дальше: Экстракласа, УПЛ или топ-чемпионат?

Прямо сейчас большинство экспертов по польскому футболу сходятся во мнении, что если Хланю удастся сохранить такой уровень игровой формы до конца сезона, то у «Лехии» не будет особых проблем с тем, чтобы решить задачу по выходу в Экстракласу. После 22 туров команда из Гданьска отстает на два пункта от лидирующей «Арки» из Гдыни, но опережает на одно очко «Тыхы» и на два – «Мотор» из Люблина.

Если «Лехия» сможет вернуться в элитарный дивизион, то практически наверняка Хлань останется в составе этой команды и попробует проявить себя на более высоком уровне. Если же нет… Тогда возможны варианты, в том числе и с возвращением в УПЛ.

Очевидно, что в Украине вариантов у Хланя будет не так и много – это «Динамо», «Шахтер» и, возможно, «Карпаты». Не стоит исключать и амбициозное «Полесье», особенно на фоне проблем со здоровьем у Бени Макуана, однако в целом потенциальный выбор у Максима крайне ограничен.

К слову, ранее в интервью Хлань заявлял, что игра «Шахтера» ему импонирует больше, нежели «Динамо»: «По тактике мне импонирует «Шахтер», он играет в интенсивный и атакующий футбол, я такое люблю. Там всегда высокие задачи, и я бы хотел играть именно в такой команде».

Что касается европейских топ-лиг, то здесь пока все еще куда более гипотетично, нежели варианты с УПЛ. Конкретных слухов на текущий момент нет, однако это вовсе не означает, что они не возникнут в ближайшие месяцы, особенно если Хлань реально продолжит феерить в таком же темпе, какой набрал по весне. Чемпионат Польши весьма неплохо изучается скаутами ряда стран (в частности, Германии), а потому, чтобы в полной мере реализовать свою юношескую мечту, Максиму ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Впрочем, чисто со стороны все выглядит таким образом, что этот парень и не собирается заниматься подобным, устанавливая перед собой все новые и новые карьерные горизонты – теперь вот он хочет стать игроком национальной сборной Украины...

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статьи эксклюзив Максим Хлань Лехия Гданьск Вадим Шаблий Заря Луганск чемпионат Польши по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 13
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Alex Komnin
"Фейєріть..." В перший польскій лізі...Вища не дуже високого рівня, а що таке перша. Переїзди в польські клуби - це не про футбол, це про європейський рівень життя. 
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+3
Keen Vision
Молодець, звичайно, будемо слідкувати за ним, але це поки що навіть не Екстракласа, тому вести мову про топ-чемпіонати явно зарано. У Шахтарі на його позиції одразу 3 талановитих бразильці, тому без шансів туди потрапити.
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+2
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didora
Один респондент тільки згадав за Сраного Шаблія. А то всі наїхали на Хланя. Ми ж не знаємо, що той чорт накрутив (шавлій). Він падло на пацанах бабло рубає, а хлопцям треба на полі бігать і щось показувати. А Шаблій ніхера не робить та набиває кармани. Що він Хланю наобіцяв одному ...... відомо. А Зоря може й права, бо гроші викинила на нього і хотіла хоч трохи відбити бабосиків. А Хланя хотіли в стойло загнати та не получилося. От і відсторонили від усього. Методи конєшно ще ті...... Я думаю треба Шаблія за яйця брать і трусить поки не всереться. Приклад простий: у Циганкова хто був і є "агентом" - батько його. А тут АХВЕРІСТ - шаблій!!!
Все просто.
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+1
Gargantua
Хлань очень талантливый мальчик. Я на него еще в Карпатах внимание обратил.
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+1
adidas777
Шаблій це максимальне зло для молодих наших пацанів і взагалі для нашого футболу!
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+1
Max-Morlock
Издевалась алая, Эх!
Заря, Заря..
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0
Boodya
Цікаво було б тепер почути версію Зорі, щоб співставити, бо це інтерв'ю, як-не-як удар по репутації
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0
ErichMariaШевченко
Ещё можно добавить что в Польше сейчас 160 000 украинских детей посещают (их) школы, а 40 000 - детсады.  Подумаешь.... десяток футболистов туда слился.
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0
Boodya
Він не перший і не останній, кого так кидають в дублі після того, як не продовжив контракт, але чомусь я ніколи не чув про "кріпацтво" (він там явно не за 5000грн грав) і тим більше про обсирання клубів з якими "не вийшло".
Щось мені в цьому хлопці не подобається, але що?
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-1
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adidas777
Методи "виховання" в Зорі, це як типова поведінка русні!
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-2
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