Максим ХЛАНЬ: «Моя цель – попасть в сборную. Это моя мечта»

Украинский легионер гданьской «Лехии» Максим Хлань в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что хотел бы сыграть за национальную сборную Украины.

«У нас очень хороша сборная с потенциалом. Не уверен, что Сергей Станиславович Ребров следит за «Лехией». Думаю, он больше обращает внимание на АПЛ и топ-чемпионаты, где наши ребята играют. «Лехия» сейчас не на самом высоком уровне. Конечно, здесь не топ-чемпионат, но некоторые футболисты здесь играют и заслуживают вызова.

Следует выступать на высоком уровне, демонстрировать класс, уверенность и стабильность. Я каждый день улучшаю свою игру. Есть цель – попасть в сборную. Вызовут – буду счастлив. Это моя самая большая мечта», – сказал Хлань.

Ранее Максим Хлань выступал за молодежные сборные страны, в которых отметился одним голом.