Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ХЛАНЬ: «Моя цель – попасть в сборную. Это моя мечта»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 20:38 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:32
415
0

Максим ХЛАНЬ: «Моя цель – попасть в сборную. Это моя мечта»

Украинский легионер гданьской «Лехии» хотел бы сыграть за национальную команду

06 ноября 2023, 20:38 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:32
415
0
Максим ХЛАНЬ: «Моя цель – попасть в сборную. Это моя мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский легионер гданьской «Лехии» Максим Хлань в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что хотел бы сыграть за национальную сборную Украины.

«У нас очень хороша сборная с потенциалом. Не уверен, что Сергей Станиславович Ребров следит за «Лехией». Думаю, он больше обращает внимание на АПЛ и топ-чемпионаты, где наши ребята играют. «Лехия» сейчас не на самом высоком уровне. Конечно, здесь не топ-чемпионат, но некоторые футболисты здесь играют и заслуживают вызова.

Следует выступать на высоком уровне, демонстрировать класс, уверенность и стабильность. Я каждый день улучшаю свою игру. Есть цель – попасть в сборную. Вызовут – буду счастлив. Это моя самая большая мечта», – сказал Хлань.

Ранее Максим Хлань выступал за молодежные сборные страны, в которых отметился одним голом.

По теме:
Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией
Максим ХЛАНЬ: «У меня всегда были предложения из Динамо и Шахтера»
Максим ХЛАНЬ: «В Заре меня не допускали к обедам и тренировкам»
Заря Луганск Лехия Гданьск Максим Хлань инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
Теннис | 06 ноября 2023, 06:21 4
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте

Ига обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA в Канкуне

Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Футбол | 05 ноября 2023, 21:46 5
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925

Бразильский украинец покинул харьковскую команду перед матчем с «Черноморцем»

ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Футбол | 06.11.2023, 16:55
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отмененили после самого длительного просмотра VAR
Футбол | 06.11.2023, 20:10
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отмененили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отмененили после самого длительного просмотра VAR
ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»
Футбол | 06.11.2023, 19:10
ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»
ВАЦКО: «Одна из наибольших проблем Динамо – работа на трансферном рынке»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
05.11.2023, 16:16 13
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
06.11.2023, 06:00 1
Футбол
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
05.11.2023, 05:30 8
Футбол
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
05.11.2023, 05:35 2
Теннис
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем