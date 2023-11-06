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  4. Максим ХЛАНЬ: «В один момент в Заре начали надо мной издеваться»
Польша
06 ноября 2023, 18:34 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:51
3026
0

Максим ХЛАНЬ: «В один момент в Заре начали надо мной издеваться»

Украинский легионер «Лехии» – о карьере в Польше и скандальном уходе из «Зари»

06 ноября 2023, 18:34 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:51
3026
0
Максим ХЛАНЬ: «В один момент в Заре начали надо мной издеваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский легионер гданьской «Лехии» Максим Хлань в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о жизни и новом этапе карьеры в Польше, предложениях из Испании и Дании, а также вспомнил скандальный уход из луганской «Зари».

– Максим, как тебе в Польше, уже адаптировался в новом клубе и в новой стране?
– Думаю, адаптация прошла наилучшим образом. В первую очередь, меня очень хорошо приняли болельщики, команда также тепло встретила. После «Зари», конечно, отношение ко мне намного лучше.

– Насколько важную роль сыграло присутствие в «Лехии» давно знакомых тебе Богдана Сарнавского и Ивана Желизко?
– Действительно, они играют важную роль, благодаря им у меня лучше коммуникация с партнерами по команде, гораздо быстрее проходила адаптация. Если что-то не понимаешь - они всегда помогут. Также в тренерском составе есть наш земляк Александр Шевелюхин. С ним также сложились хорошие отношения. Выручает еще то, что польский язык похож на украинский. Поэтому мы понимаем друг друга.


lechia.pl. Максим Хлань

– Говорят, у Богдана Сарнавского хорошее чувство юмора. Добавляет украинского настроения в коллективе?
– Это правда, бывает, разбавляет обстановку, но на матчах он всегда сконцентрирован. Мы с ним вместе путешествуем по городу, уже вырисовываются какие-то любимые места в городе. Дружеская атмосфера чувствуется.

– Нет ли ощущения на поле, когда видишь лица украинских игроков, что будто играешь в УПЛ?
– Пожалуй, немножко есть такое. С Иваном Желизко мы еще в «Карпатах» вместе играли, давно знаем друг друга. Возможно, у нас есть общие наработки, которые мы сейчас здесь демонстрируем.

– Как у тебя сложились отношения с тренерским штабом в «Лехии»?
– Очень легко. Мы сразу нашли общий язык. Я сразу начал играть в основном составе. Плюс, поспособствовал Александр Шевелюхин, который тоже входит в тренерский штаб. С ним часто общаемся, он подсказывает. Проблем никаких нет. Наоборот, все хорошо.

– Вспомнишь, какие у тебя были отношения в «Заре» с Виктором Скрипником?
– Лично у меня со Скрипником были очень хорошие отношения, я ему благодарен за поддержку. У меня был тогда тяжелый период, я преимущественно играл за U-19 и U-21, но и за основную команду играл. Виктор Скрипник поддерживал меня, многому научил. Он очень квалифицированный тренер. Главное его понимать и тогда все будет получаться.


ФК Заря. Максим Хлань

– В какой момент ты понял, что в «Заре» ты себя больше не видишь?
– Такого момента не было до тех пор, пока надо мной не начали, прямо говоря, издеваться. Я всегда был открыт к диалогу с клубом. Был готов подписывать новый контракт. Говорил, на каких условиях готов это сделать, но клуб сообщил, что хочет пролонгацию только на пять лет. И после этого нашла, как говорится, коса на камень. Появились со стороны клуба издевательства в мой адрес. Говорю, не скрывая этого. Но я также понимал и тренерский штаб. Он вынужденно делал тот или иной шаг. Меня не допускали к тренировкам, на обеды, в тренажерный зал. Потом где-то два месяца я провел в команде U-19. Я «Заре» был благодарен некоторое время, они мне помогали. Но ко мне никто шаг так и не сделал. Поэтому уже получилось, как получилось.

– Тебя тренер поддерживал на тот момент?
– В «Заре» тогда уже был Патрик ван Леувен. Но и с Виктором Скрипником у меня был контакт. Некоторые другие тренеры из других клубов мне звонили, поддерживали. Я им благодарен.

– Как складывались отношения с Патриком ван Леувеном?
– За всю команду не скажу. Но лично мне в начале было трудно, потому что я до этого работал только с украинскими тренерами. А здесь совсем другой подход, другое видение игры, другой менталитет. В первую очередь было много чего непонятно. И я лично не хотел это воспринимать. Но потом, со временем, когда был заметен прогресс, он довольно быстро развился, все поняли, что это то, что надо, и это работает. Во втором круге прошлого сезона, кажется, было только одно поражение в матче с «Кривбассом».

По теме:
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Максим Хлань Лехия Гданьск Заря Луганск инсайд
Источник Sport.ua
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