Максим ХЛАНЬ: «В Заре меня не допускали к обедам и тренировкам»

Полузащитник «Лехии» из Гданьска Максим Хлань в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказал о реакции луганской «Зари» на его отказ от нового контракта.

– В какой момент ты понял, что в «Заре» ты себя больше не видишь?

– Такого момента не было до тех пор, пока надо мной не начали, прямо говоря, издеваться. Я всегда был открыт к диалогу с клубом. Был готов подписывать новый контракт. Говорил, на каких условиях готов это сделать, но клуб сообщил, что хочет пролонгацию только на пять лет. И после этого нашла, как говорится, коса на камень. Появились со стороны клуба издевательства в мой адрес. Говорю, не скрывая этого. Но я также понимал и тренерский штаб. Он вынужденно делал тот или иной шаг. Меня не допускали к тренировкам, на обеды, в тренажерный зал. Потом где-то два месяца я провел в команде U-19. Я «Заре» обязан некоторое время, они мне помогали. Но ко мне никто шаг так и не сделал. Поэтому уже получилось, как получилось.

– Тебя тренер поддерживал на тот момент?

– В «Заре» тогда уже был Патрик ван Леувен. Но и с Виктором Скрипником у меня был контакт. Некоторые другие тренеры из других клубов мне звонили, поддерживали. Я им благодарен.

– Как складывались отношения с Патриком ван Леувеном?

– За всю команду не скажу. Но лично мне в начале было трудно, потому что я до этого работал только с украинскими тренерами. А здесь совсем другой подход, другое видение игры, другой менталитет. В первую очередь было много чего непонятно. И я лично не хотел это воспринимать. Но потом, со временем, когда был заметен прогресс, он довольно быстро развился, все поняли, что это то, что надо, и это работает. Во втором круге прошлого сезона, кажется, было только одно поражение в матче с «Кривбассом».

В 6 матчах за новый клуб 20-летний полузащитник отметился 2 голами.