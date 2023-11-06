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  4. Максим ХЛАНЬ: «В Заре меня не допускали к обедам и тренировкам»
Польша
06 ноября 2023, 19:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:48
887
2

Максим ХЛАНЬ: «В Заре меня не допускали к обедам и тренировкам»

Полузащитник «Лехии» рассказал о реакции «Зари» на его отказ от нового контракта

06 ноября 2023, 19:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:48
887
2
Максим ХЛАНЬ: «В Заре меня не допускали к обедам и тренировкам»
ФК Заря. Максим Хлань

Полузащитник «Лехии» из Гданьска Максим Хлань в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказал о реакции луганской «Зари» на его отказ от нового контракта.

– В какой момент ты понял, что в «Заре» ты себя больше не видишь?
– Такого момента не было до тех пор, пока надо мной не начали, прямо говоря, издеваться. Я всегда был открыт к диалогу с клубом. Был готов подписывать новый контракт. Говорил, на каких условиях готов это сделать, но клуб сообщил, что хочет пролонгацию только на пять лет. И после этого нашла, как говорится, коса на камень. Появились со стороны клуба издевательства в мой адрес. Говорю, не скрывая этого. Но я также понимал и тренерский штаб. Он вынужденно делал тот или иной шаг. Меня не допускали к тренировкам, на обеды, в тренажерный зал. Потом где-то два месяца я провел в команде U-19. Я «Заре» обязан некоторое время, они мне помогали. Но ко мне никто шаг так и не сделал. Поэтому уже получилось, как получилось.

– Тебя тренер поддерживал на тот момент?
– В «Заре» тогда уже был Патрик ван Леувен. Но и с Виктором Скрипником у меня был контакт. Некоторые другие тренеры из других клубов мне звонили, поддерживали. Я им благодарен.

– Как складывались отношения с Патриком ван Леувеном?
– За всю команду не скажу. Но лично мне в начале было трудно, потому что я до этого работал только с украинскими тренерами. А здесь совсем другой подход, другое видение игры, другой менталитет. В первую очередь было много чего непонятно. И я лично не хотел это воспринимать. Но потом, со временем, когда был заметен прогресс, он довольно быстро развился, все поняли, что это то, что надо, и это работает. Во втором круге прошлого сезона, кажется, было только одно поражение в матче с «Кривбассом».

В 6 матчах за новый клуб 20-летний полузащитник отметился 2 голами.

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Лехия Гданьск Максим Хлань чемпионат Польши по футболу Заря Луганск Заря Луганск U-19 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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