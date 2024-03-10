Осечка Динамо, волевая победа Шахтера, поражения Днепра-1 и Полесья

На отметке шесть викторий подряд оборвалась победная серия наставника «Динамо» Александра Шовковского. Его подопечные не смогли переиграть одного из аутсайдеров чемпионата – «Верес». Оступился и «Днепр-1»: команда Юрия Максимова дома проиграла «Руху». Проиграло и «Полесье». В этот раз «Александрии». А вот подопечные Марино Пушича одержали волевую победу – над «Колосом».

Передача тура

Не передача, а конфетка. На 73-й минуте поединка против «Миная» футболист «Зари» Герреро «сделал» второй гол в ворота закарпатцев. 24-летний форвард метров в пяти перед штрафной площадью на замахе, едва уловимым движением, обыграл оппонента, переложив мяч с одной ноги на другую, и вывел на ударную позицию Бугая, которому оставалось просто не промазать. Владислав не промазал.

Откровенность тура

Всю вину за поражения от «Зари» главный тренер «Миная» Желько Любенович взял на себя: «Заря» действительно осталась в моем сердце. Шесть лет играл за команду, еще два работал. Сегодня «Заря» лучше выглядела и одержала закономерную победу. У нас мало что получалось из того, что договаривались. Можно сказать, что я проиграл игру и беру на себя ответственность».

Сенсация тура

Казалось бы, в игре одного из главных фаворитов чемпионата и одного из главных аутсайдеров интриги быть не должно по определению: «Динамо» должно одержать победу над «Вересом». Как говорят в подобных случаях, победу на классе.

Но победить в очередной раз подопечным Шовковского не удалось. Они первыми открыли счет (уже в дебюте встречи отличился Волошин), но вместо того, чтобы развить успех, начали играть на удержание счета.

Не удержали. Уже в компенсированное время хозяевам удалось сравнять счет. Мрвальевич реализовал пенальти.

Цифра тура

Матч между «Вересом» и «Динамо» вызвал повышенный (как на нынешнее время) зрительский интерес. Согласно официальному сайту УПЛ, игру на «Авангарде» посетили 2487 зрителей. Этот показатель – рекордный для нашего футбола за время полномасштабной рашистской агрессии.

Пенальти тура

На четвертой компенсированной минуте второго тайма матча в Ровно в штрафной площадке гостей после контакта с Бенито оказался на газоне Мрвальевич. Арбитр матча Панчишин сначала зафиксировал фол в атаке. Хозяева были недовольны таким вердиктом. Началась толкотня. В итоге судья обратился за помощью к ВАР. И изменил свое первоначальное решение: назначил пенальти. Его четко реализовал Мрвальевич.

Этот удар из точки – аж на 99 минуте – стал самым поздним одиннадцатиметровым ударом в истории УПЛ.

Слова тура

После игры против «Вереса» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский признал справедливость результата: «Неприятно терять очки на последних секундах матча. Сегодня у наших игроков я увидел не такое желание, которого ожидал. К сожалению, мы не довели эту игру до победы, хотя и выпустили в конце встречи защитников, понимая, что соперник организует навал на наши ворота, будет нагружать нашу оборону. Должны были спокойнее завершать эту игру, но уже как есть. Хочу откровенно сказать, что сегодня мы не были похожи сами на себя, поэтому результат закономерен».

Автоголы тура

Защитник «Днепра-1» Сарапий нередко забивает мячи после розыгрыша стандартов. Но в этот раз Эдуард забил в собственные ворота, срезав мяч головой в сетку после подачи от углового флажка.

Автоголом отметился и форвард «Шахтера» Траоре, который чаще оставляет свои автографы в чужих воротах. В этот раз (в поединке против «Колоса») Лассина забил и чужим, и своим.

Тревоги тура

Матч «Днепр-1» – «Рух» вместо положенных 90 минут затянулся более чем на четыре часа. Трижды во время поединка звучали сирены воздушной тревоги. В домашних матчах «Днепра-1» такое положение вещей – увы, не редкость. Может, днепрянам уже хватит искушать судьбу, и проводить домашние поединки в более безопасном месте?

Руки тура

Благодаря рукам, но отнюдь не Бога, в матче «Металлиста 1925» и ЛНЗ было забито сразу два мяча. Сначала в штрафной площади сыграл рукой защитник харьковчан Имереков. Арбитр назначил пенальти. Его четко исполнил Рыбалка.

Затем настал черед играть не тем, чем положено, игрокам черкасской команды. Рыбалка из героя матча превратился в антигероя. После его игры рукой судейский приговор исполнил Юрченко.

Замены тура

Игру против «Колоса» для «Шахтера» спасли/сделали замены. Первый тайм «горняки» проиграли: в дебюте встречи отличился Ильин. В перерыве матча Марино Пушич бросил в бой свежую кровь в лице Кевина и Траоре. И эта сладкая парочка в итоге стала залогом победы «Шахтера».

Дубль тура

ФК Шахтер. Кевин (№ 23)

Первые мячи в футболке «Шахтера» забил звездный зимний новобранец Кевин. Бразилец появился на поле после перерыва, и уже спустя три минуты забил первый гол, реализовав точную передачу Траоре. Под занавес матча Кевин забил свой второй мяч, в этот раз использовав пас Судакова.

Угловой тура

Единственный мяч в поединке «Черноморец» – «Ворскла» был забит на последних минутах встречи после розыгрыша углового. Право на корнер на 89-й минуте встречи заработали полтавчане. После подачи от углового флажка мяч метался в штрафной площади, пока не попал к Бацуле. Андрей попытался то ли пробить по воротам, то ли сделать навесную передачу, и мяч по высокой траектории угодил в угол ворот.

Болельщик тура

ФК Полесье. Андрей Шевченко в компании президента Полесья Геннадия Буткевича

Игру «Полесья» против «Александрии» посетил глава УАФ Андрей Шевченко. Однако визит Андрея Николаевича не стал для хозяев поля фартовым: житомиряне уступили подопечным Ротаня. Некогда претендент на чемпионство – «Полесье» - не может выиграть уже шестой поединок подряд.

Стабильность тура

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук – один из немногих футболистов УПЛ, который отыграл во всех поединках текущего чемпионата без замен. Его «гвардейская» серия продолжилась и в матче против «Оболони», в котором он совершил несколько сейвов.

Символическая сборная тура

Ледвий – Бацула, Дидык, Бандейра - Михайленко, Д.Кузык, Шулянский, Судаков – Герреро, Мрвальевич, Кевин.