Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья в пользу Арсенала. Ливерпуль и Манчестер Сити поделили очки
Чемпионат Англии
Ливерпуль
10.03.2024 17:45 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 марта 2024, 19:47 | Обновлено 10 марта 2024, 20:40
2701
22

Ничья в пользу Арсенала. Ливерпуль и Манчестер Сити поделили очки

Команды забили по голу друг другу в очень ярком центральном матче тура

10 марта 2024, 19:47 | Обновлено 10 марта 2024, 20:40
2701
22
Ничья в пользу Арсенала. Ливерпуль и Манчестер Сити поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Свой матч лондонский «Арсенал» накануне выиграл и возглавил турнирную таблицу АПЛ. В случае победы любого за участников данного матча именно эта бы команда сместила бы лондонцев, а в случае ничьей между ними у «Ливерпуля» с «Арсеналом» было бы поровну очков, но у «канониров» лучшие дополнительные показатели.

Составы команд не были оптимальными, не было в основе, например, Салаха или Алиссона. Забегая наперед, другой бразильский вратарь тоже не доиграл матч до конца.

Игра началась сразу же с опасных моментов, которые были в де Брюйне, но забить бельгийцу не получалось. В ответ активизировался Луис Диас, который стал, пожалуй, лучшим игроком матча, постоянно делая дураков из манчестерской защиты. Если бы Дарвин Нуньес избегал офсайдов, то Диас точно записал бы на свой счет голевое действие в одном из множества эпизодов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первым отличился все же «Манчестер Сити» – все ждали, что де Брюйне будет навешивать с углового, а он увидел на ближней штанге неприкрытого Стоунза и отдал пас низом, все почти так же, как в знаменитом камбеке «Ливерпуля» против «Барселоны».

Игра продолжилась, моменты были у обеих команд, мяч не задерживался в центре совсем, но, чтобы не повторяться, прочтите текстовую трансляцию и все увидите.

Тайм второй начался с грубой ошибки Аке, который слабо отдал Эдерсону пас назад. Кипер был вынужден сбивать Нуньеса, сам получил повреждение, еще успел пропустить с пенальти от Мак Алистера, но незадолго уступил место в рамке Ортеге.

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, Гвардиола смирился с ничьей, поскольку он снял с игры де Брюйне и выпустил более защитного Ковачича. И действительно, больше давил «Ливерпуль», хотя и «Сити» имел два попадания в каркас ворот. Однако больше счет не менялся.

В последнем, возможно, в АПЛ поединке Клоппа и Гвардиолы была зафиксирована ничья 1:1, которая, как упоминалось выше, на руку «Арсеналу». Теперь судьба чемпионства в руках и ногах «канониров». Но, конечно, за оставшиеся десять матчей очки потеряют еще все.

Английская Премьер-лига. 28 тур

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:1

Голы: Мак Алистер, 50, пен – Стоунз, 19

Предупреждения: Родри, 45+3, Эдерсон , 47, Бернарду Силву, 59

«Ливерпуль»: Келлехер - Брэдли (Робертсон, 61), Куанса, ван Дейк, Гомес - Мак Аллистер, Эндо, Собослаи (Салах, 61) - Элиотт, Нуньес (Гакпо, 7 ), Диас

«Манчестер Сити»: Эдерсон (Ортега, 56) - Уокер, Аканджи, Стоунз, Аке - Родри, де Брюйне (Ковачич, 69), Фоден - Бернарду Силва, Холанд, Альварес ( Доку, 69)

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Ливерпуль – Ман Сити – 1:1. Как играли титаны футбола. Видео голов и обзор
ФОТО. Гвардиола заменил кипера в игре с Ливерпулем, который привез пенальти
ВИДЕО. Эдерсон снес Нуньеса. Макаллистер реализовал пенальти за Ливерпуль
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футбол | 10 марта 2024, 20:35 5
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом

Роман Саленко не попал ни в одну из заявок на матчи молодежки киевского клуба

Тренер сборной Украины – о Папе Римском: «Церковь все дальше от Бога»
Футбол | 10 марта 2024, 13:52 15
Тренер сборной Украины – о Папе Римском: «Церковь все дальше от Бога»
Тренер сборной Украины – о Папе Римском: «Церковь все дальше от Бога»

Рустам Худжамов раскритиковал понтифика за высказывания по поводу войны в Украине

ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
Футбол | 10.03.2024, 07:40
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Футбол | 10.03.2024, 07:21
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Футбол | 10.03.2024, 15:04
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Комментарии 22
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Класний матч від грандів світового футболу . Ліверпуль за рахунок неймовірного пресингу зрівняв рахунок і мав невелику перевагу , хоча деякі моменти МС були більш гострими . В Арсеналі , мабуть вболівали за такий результат ...
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Anna.
Один матч сезону відбувся, слідуючий МС-Арсенал.
Ответить
+4
Maxcrimea10
У 2 таймi Лiверпуль був сильнiшим. Неймовiрний батл, якого буде не вистачати. Будемо чекати на другий акт, Арсенал може сдивувати наступного тижня)
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Не одна с ка сепарська, що тут типу вболіває за шахтар, не вболівала за Жирона та Борнмут де грають наші хлопці.Тоді я теж не буду вболівати за Арсенал та Челсі.Це все що треба знати про цих під@рів!
Ответить
+2
Владислав Антонов
Ну хоч в АПЛ залишається чемпіонська інтрига, на відміну від інших ліг. Нічия на користь Сіті.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
GloryUkraine
Класний матч. Багато на жаль не реалізованих моментів, але цей результат влаштував обі команди.
Інтрига навіть збільшилася.
---
Ніяк не звикну до зачіски ДеБрюйне. Дуже схожий на одного дуже відомого персонажу.😁
Ответить
+2
bzzzzzz
матч огонь, с первой до последней минуты.
Ответить
+2
Bimbа Joe
Топ матч
Ответить
0
Remark
Мені дуже не сподобалась гра, Верес з Динамо було цікавіше дивитися.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
andre_lui
Тут з назвою все гаразд
Ответить
0
Remark
О, гарний заголовок! Прям в крапку.
П. С. Клон, невже ти думаєш, що всі такі єбонькі як ти і не зможуть мене від тебе відрізнити?😄
Ответить
-4
Volodymyr Shevchenko
Не фига не на користь арса
Ответить
-4
Fant24
Мансити 3 раза подряд был чемпионом .он же не может быть всю жизнь чемаионом .Ливерпуль разочаровал .
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
Fant24
Ливерпуль разочаровал .Он должен рвать в таком матче и добыаать 3 очка.Лидировал долго и профукал первое место 
Ответить
-15
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
10.03.2024, 11:27 6
Футбол
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
09.03.2024, 16:03 17
Футбол
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
10.03.2024, 00:56 2
Футбол
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
09.03.2024, 01:15 6
Биатлон
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
09.03.2024, 14:53 6
Бокс
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
09.03.2024, 16:24 2
Футбол
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
09.03.2024, 02:05 17
Бокс
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
09.03.2024, 02:37 46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем