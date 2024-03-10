Ничья в пользу Арсенала. Ливерпуль и Манчестер Сити поделили очки

Свой матч лондонский «Арсенал» накануне выиграл и возглавил турнирную таблицу АПЛ. В случае победы любого за участников данного матча именно эта бы команда сместила бы лондонцев, а в случае ничьей между ними у «Ливерпуля» с «Арсеналом» было бы поровну очков, но у «канониров» лучшие дополнительные показатели.

Составы команд не были оптимальными, не было в основе, например, Салаха или Алиссона. Забегая наперед, другой бразильский вратарь тоже не доиграл матч до конца.

Игра началась сразу же с опасных моментов, которые были в де Брюйне, но забить бельгийцу не получалось. В ответ активизировался Луис Диас, который стал, пожалуй, лучшим игроком матча, постоянно делая дураков из манчестерской защиты. Если бы Дарвин Нуньес избегал офсайдов, то Диас точно записал бы на свой счет голевое действие в одном из множества эпизодов.

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Первым отличился все же «Манчестер Сити» – все ждали, что де Брюйне будет навешивать с углового, а он увидел на ближней штанге неприкрытого Стоунза и отдал пас низом, все почти так же, как в знаменитом камбеке «Ливерпуля» против «Барселоны».

Игра продолжилась, моменты были у обеих команд, мяч не задерживался в центре совсем, но, чтобы не повторяться, прочтите текстовую трансляцию и все увидите.

Тайм второй начался с грубой ошибки Аке, который слабо отдал Эдерсону пас назад. Кипер был вынужден сбивать Нуньеса, сам получил повреждение, еще успел пропустить с пенальти от Мак Алистера, но незадолго уступил место в рамке Ортеге.

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Казалось, Гвардиола смирился с ничьей, поскольку он снял с игры де Брюйне и выпустил более защитного Ковачича. И действительно, больше давил «Ливерпуль», хотя и «Сити» имел два попадания в каркас ворот. Однако больше счет не менялся.

В последнем, возможно, в АПЛ поединке Клоппа и Гвардиолы была зафиксирована ничья 1:1, которая, как упоминалось выше, на руку «Арсеналу». Теперь судьба чемпионства в руках и ногах «канониров». Но, конечно, за оставшиеся десять матчей очки потеряют еще все.

Английская Премьер-лига. 28 тур

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:1

Голы: Мак Алистер, 50, пен – Стоунз, 19

Предупреждения: Родри, 45+3, Эдерсон , 47, Бернарду Силву, 59

«Ливерпуль»: Келлехер - Брэдли (Робертсон, 61), Куанса, ван Дейк, Гомес - Мак Аллистер, Эндо, Собослаи (Салах, 61) - Элиотт, Нуньес (Гакпо, 7 ), Диас

«Манчестер Сити»: Эдерсон (Ортега, 56) - Уокер, Аканджи, Стоунз, Аке - Родри, де Брюйне (Ковачич, 69), Фоден - Бернарду Силва, Холанд, Альварес ( Доку, 69)

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА