ГВАРДИОЛА: «Это была напряженная и равная игра по моментам»

Вечером 10 марта вничью завершился центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча прокомментировал игру так:

«Хорошие моменты с обеих сторон. Мы начали очень хорошо. Мы никогда не должны забывать, что играем на этом стадионе, иначе у нас не будет шансов, думая, что это будет так сложно. Это была напряженная и равная игра по моментам. Не та игра, в которой одна команда все время контролирует ситуацию.

Отдаю должное «Ливерпулю». Они еще раз доказали. То, что они сделали, невероятно для этого противостояния. Я знаю, как трудно прийти сюда и победить. Игроки отдали все силы. Я отдаю должное сопернику, они взяли одно очко. Мы знали, что у нас будет 10–15 минут, когда наступит цунами, и нам придется выживать.

Мы здесь, нам бы хотелось победить, но мы и могли проиграть. Мы идем домой, отдыхаем и готовимся к Кубку Англии перед перерывом на матчи в сборной».

Потенциально последняя встреча с Клоппом? Он вернется! Он слишком любит свою работу. Что я могу сказать? Он сделал нас лучше как команду, он сделал меня лучше как тренера. Я бы хотел, чтобы он вернулся поскорее, потому что футбол нуждается в таких личностях, как он».