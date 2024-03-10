10.03.2024 17:45 – FT 1 : 1
Англия10 марта 2024, 19:50 | Обновлено 10 марта 2024, 20:27
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Ливерпуль – Ман Сити – 1:1. Как играли титаны футбола. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ
10 марта 2024, 19:50 | Обновлено 10 марта 2024, 20:27
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10 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
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Поединок прошел на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 1:1.
АПЛ. 28-й тур. 10 марта
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1
Голы: Макаллистер, 48 (пен.) – Стоунз, 23
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Стоунз, 23 мин.
ГОЛ! 1:1 Макаллистер, 48 мин. (пен.)
События матча
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
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У лиаерпуля нет амбиций .Мансити и так 3 раза кряду чемпион а Ливерпуль если хочет побеждать в апл обязан выигрывать ключевые матчи за первое место да еще дома
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