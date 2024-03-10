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Ливерпуль
10.03.2024 17:45 - : -
Манчестер Сити
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Англия
10 марта 2024, 02:40 | Обновлено 10 марта 2024, 03:09
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28 тура Английской Премьер-лиги

10 марта 2024, 02:40 | Обновлено 10 марта 2024, 03:09
30
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В воскресенье, 10 марта, состоится поединок 28 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд», начало – в 17:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды вместе с «Арсеналом» являются непосредственными участниками чемпионской гонки. Как раз от «Арсенала» они отстают на одно и два очка соответственно, но «канониры» уже выиграли свой матч и имеют на игру больше. Таким образом, именно лондонцам выгодна ничья в этом матче, поскольку в случае победы любой команды именно она единолично возглавит турнирную таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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