В воскресенье, 10 марта, состоится поединок 28 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд», начало – в 17:45 по Киеву.

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Команды вместе с «Арсеналом» являются непосредственными участниками чемпионской гонки. Как раз от «Арсенала» они отстают на одно и два очка соответственно, но «канониры» уже выиграли свой матч и имеют на игру больше. Таким образом, именно лондонцам выгодна ничья в этом матче, поскольку в случае победы любой команды именно она единолично возглавит турнирную таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.