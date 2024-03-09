Зинченко сыграл против Ярмолюка Арсенал вырвал 3 очка и вышел в лидеры

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Автором победного гола в матче стал Кай Хаверц, забивший на 86-й минуте.



На 79-й минуте сегодня появился на поле фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который восстановился от травмы, из-за которой пропустил пять матчей. Минутой ранее на поле появился еще один украинец – Егор Ярмолюк, начавший матч на скамье для запасных «Брентфорда».

«Арсенал» вышел на первое место АПЛ, имея в активе 64 очка, однако у «Ливерпуля» и «Ман Сити» есть очный матч в запасе, который состоится завтра.

АПЛ. 28-й тур, 9 марта.

Арсенал – Брентфорд – 2:1

Голы: Райс, 19, Хаверц, 86 – Висса, 45+5.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Зинченко, 79), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 70), Эдегор (Парти, 90), Райс, Хавертц, Троссард (Нелсон, 79), Сака.



Брентфорд: Флеккен, Роэрслев, Йоргенсен (Дамсгор, 90), Айер, Коллинз, Нергор (Йенсен, 34), Янельт (Годдос, 90), Оньека (Ярмолюк, 78), Висса (Мопе, 78), Тоуни, Льюис-Поттер.

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