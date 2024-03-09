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Арсенал
09.03.2024 19:30 – FT 2 : 1
Брентфорд
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Англия
09 марта 2024, 21:41 | Обновлено 09 марта 2024, 21:58
1532
5

Зинченко сыграл против Ярмолюка Арсенал вырвал 3 очка и вышел в лидеры

«Канониры» победили «Брентфорд» со счетом 2:1

09 марта 2024, 21:41 | Обновлено 09 марта 2024, 21:58
1532
5
Зинченко сыграл против Ярмолюка Арсенал вырвал 3 очка и вышел в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Автором победного гола в матче стал Кай Хаверц, забивший на 86-й минуте.

На 79-й минуте сегодня появился на поле фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который восстановился от травмы, из-за которой пропустил пять матчей. Минутой ранее на поле появился еще один украинец – Егор Ярмолюк, начавший матч на скамье для запасных «Брентфорда».

«Арсенал» вышел на первое место АПЛ, имея в активе 64 очка, однако у «Ливерпуля» и «Ман Сити» есть очный матч в запасе, который состоится завтра.

АПЛ. 28-й тур, 9 марта.

Арсенал – Брентфорд – 2:1

Голы: Райс, 19, Хаверц, 86 – Висса, 45+5.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Зинченко, 79), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 70), Эдегор (Парти, 90), Райс, Хавертц, Троссард (Нелсон, 79), Сака.

Брентфорд: Флеккен, Роэрслев, Йоргенсен (Дамсгор, 90), Айер, Коллинз, Нергор (Йенсен, 34), Янельт (Годдос, 90), Оньека (Ярмолюк, 78), Висса (Мопе, 78), Тоуни, Льюис-Поттер.

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Источник Sport.ua
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ortomir
Українське дербі
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0
vital
Ярмолюк не дограв зі своїм опонентом давши Вайту зробити гольову з флангу на Хаверца
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0
Xvalenok03
Такие голы пропускать.
А вы на бойко бочку катите.
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0
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Harun Bakircioğlu
Зинченко вышел, Арсенал выиграл! Шах и мат, зинченконенавистники!
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-2
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