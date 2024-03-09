Зинченко сыграл против Ярмолюка Арсенал вырвал 3 очка и вышел в лидеры
«Канониры» победили «Брентфорд» со счетом 2:1
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брентфорд».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Автором победного гола в матче стал Кай Хаверц, забивший на 86-й минуте.
На 79-й минуте сегодня появился на поле фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который восстановился от травмы, из-за которой пропустил пять матчей. Минутой ранее на поле появился еще один украинец – Егор Ярмолюк, начавший матч на скамье для запасных «Брентфорда».
«Арсенал» вышел на первое место АПЛ, имея в активе 64 очка, однако у «Ливерпуля» и «Ман Сити» есть очный матч в запасе, который состоится завтра.
АПЛ. 28-й тур, 9 марта.
Арсенал – Брентфорд – 2:1
Голы: Райс, 19, Хаверц, 86 – Висса, 45+5.
Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Зинченко, 79), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 70), Эдегор (Парти, 90), Райс, Хавертц, Троссард (Нелсон, 79), Сака.
Брентфорд: Флеккен, Роэрслев, Йоргенсен (Дамсгор, 90), Айер, Коллинз, Нергор (Йенсен, 34), Янельт (Годдос, 90), Оньека (Ярмолюк, 78), Висса (Мопе, 78), Тоуни, Льюис-Поттер.
A BIG WIN ❤️ pic.twitter.com/4RGJ1ZRGyw— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2024
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