В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

На 79-й минуте сегодня появился на поле фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, восстановившийся от травмы, из-за которой пропустил пять матчей. Минутой ранее на поле вышел еще один украинец – Егор Ярмолюк, начавший матч на скамье для запасных «Брентфорда».

АПЛ. 28-й тур, 9 марта.

Арсенал – Брентфорд – 2:1

Голы: Райс, 19, Хаверц, 86 – Висса, 45+5.

Видеообзор матча