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Арсенал
09.03.2024 19:30 – FT 2 : 1
Брентфорд
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Англия
09 марта 2024, 23:14 |
205
0

Арсенал – Брентфорд – 2:1. Украинское дерби в АПЛ. Видео голов, обзор матча

«Канониры» победили со счетом 2:1

09 марта 2024, 23:14 |
205
0
Арсенал – Брентфорд – 2:1. Украинское дерби в АПЛ. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

На 79-й минуте сегодня появился на поле фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, восстановившийся от травмы, из-за которой пропустил пять матчей. Минутой ранее на поле вышел еще один украинец – Егор Ярмолюк, начавший матч на скамье для запасных «Брентфорда».

АПЛ. 28-й тур, 9 марта.

Арсенал – Брентфорд – 2:1

Голы: Райс, 19, Хаверц, 86 – Висса, 45+5.

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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