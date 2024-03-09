Арсенал – Брентфорд – 2:1. Украинское дерби в АПЛ. Видео голов, обзор матча
«Канониры» победили со счетом 2:1
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Брентфорд».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
На 79-й минуте сегодня появился на поле фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, восстановившийся от травмы, из-за которой пропустил пять матчей. Минутой ранее на поле вышел еще один украинец – Егор Ярмолюк, начавший матч на скамье для запасных «Брентфорда».
АПЛ. 28-й тур, 9 марта.
Арсенал – Брентфорд – 2:1
Голы: Райс, 19, Хаверц, 86 – Висса, 45+5.
Видеообзор матча
События матча
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