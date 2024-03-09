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09.03.2024 19:30 - : -
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Англия
09 марта 2024, 01:55 |
27
0

Арсенал – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 9 марта в 19:30 по Киеву

09 марта 2024, 01:55 |
27
0
Арсенал – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 марта на «Эмирейтс» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» сыграет против «Брентфорда». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне смогла приятно удивить. Наконец-то получилось вернуться в квартет лидеров, более того, прошлой весной канониров уверенно стали вице-чемпионами. Было важно добиться успеха в 2023/2024, доказав, что предыдущие успехи не были разовым прыжком выше, а выходом на новый уровень. Удалось даже в Лиге чемпионов, вернувшись, выиграть группу. Но в 1/8 финала первый поединок, на выезде, шел к выездной нулевой ничьей, а в итоге и вовсе из-за дальнего удара Галено все закончилось 0-1 с Порту. И сейчас, играя в АПЛ, Артета не может не думать о том, что будет в ответном поединке с драконами во вторник. При этом не хочется сбавлять обороны и во внутренней арене. Там, вылетев из кубков (зато еще летом выиграв по серии пенальти у Манчестер Сити в Суперкубке), красно-белые стараются держаться наравне с лидерами Премьер-Лиги. Серия победа это вполне позволяла. А с Шеффилд Юнайтед и вовсе оформили 6-0.

Брентфорд

Клуб проводит третий сезон кряду в Премьер-Лиге после дебюта в ней. Причем только сейчас появились первые серьезные проблемы. Дебютант хорошо стартовал, а в прошлом сезоне даже пчелок рассматривали как потенциального претендента на еврокубки. Сейчас идет иной спор, за выживание. И то, что Эвертону вернули пусть не все 10, но хотя бы 4 очка, заметно портит расклады на весенний отрезок розыгрыша. С другой стороны, Томас Франк после Нового Года получил важный козырь: закончилась дисквалификация Тоуни. И Айвен сразу начал забивать, что позволяет хотя бы иногда побеждать и, значит, держаться над троицей лидеров. Могли выиграть и у Челси, но тот на 83-й минуте отыгрался на 2-2.

Статистика личных встреч

Поднявшись в АПЛ, пчелки обыграли своего статусного соседа. Но в остальных 5 поединках после этого было 4 победы канониров при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов со стороны подопечных Томаса Франка. Ставим на победу канониров при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,66).

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Источник Sport.ua
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