Англия07 марта 2024, 22:13 |
78
0
Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 19:30 матч чемпионата Англии
07 марта 2024, 22:13 |
78
0
В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Арсенал – БрентфордСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2024, 15:01 6
Поединок пройдет 7 марта в 18:00 в Ровно
Теннис | 07 марта 2024, 10:01 7
Кэти Волынец справилась с Миррой в 1/64 финала турнира в Индиан-Уэллс
Футбол | 07.03.2024, 20:41
Футбол | 07.03.2024, 00:29
Футбол | 07.03.2024, 21:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.03.2024, 18:49 10
Футбол
07.03.2024, 07:32 5
07.03.2024, 07:01 11
06.03.2024, 16:45 20
06.03.2024, 07:48
06.03.2024, 17:14 8