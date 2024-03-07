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Чемпионат Англии
Арсенал
09.03.2024 19:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 марта 2024, 22:13 |
78
0

Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 19:30 матч чемпионата Англии

07 марта 2024, 22:13 |
78
0
Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Егор Ярмолюк

В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал – Брентфорд
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Трансляция матча В эфире
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Арсенал Лондон Брентфорд Арсенал - Брентфорд смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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