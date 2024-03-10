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Чемпионат Англии
Ливерпуль
10.03.2024 17:45 - : -
Манчестер Сити
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Англия
10 марта 2024, 04:21 |
135
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 марта в 17:45 по Киеву

10 марта 2024, 04:21 |
135
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Фил Фоден

10 марта на «Энфилде» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити». Поединок начнется в 17:45 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда подходит к этому поединку в статусе лидера АПЛ. И сохранить это положение будет, безусловно, главной задачей для Клоппа и его подопечных. Нет, в любом случае Юрген уйдет триумфатором (а его уход анонсирован зимой лично немцем) - и за счет всего того, что он добился в Англии, и за счет нынешнего сезона. Было важно показать прогресс по сравнению с 2022/2023 - и уже можно говорить, что это получилось. Выиграно Кубок Лиги, продолжается поход в кубке страны и Лиге Европы. В последней в четверг в 1/8 англичане довольно неожиданно ярко покуражились, обыграв в Праге местную Спару 5-1. Но, главное, при всех кадровых проблемах удается держать 1-е место в Премьер-Лиге. В прошлом туре дожали Ноттингем Форест, причем Дарвин Нуньес забил единственный гол на 99-й минуте.

Манчестер Сити

Клуб точно намерен повторить результаты прошлого сезона, который принес требл. Сейчас горожане уже стали участником четвертьфиналов Лиги чемпионов - по сути, все решилось уже в Дании, когда англичане выиграли 3-1. Дома с Копенгагеном этот же счет, не особенно усердствуя, смогли повторить. Не было особенных проблем и в кубке, где гранд успел выбить неуступчивый Тоттенхэм, а с Лутоном и вовсе получилось 6-2. Правда, были поражения в других турнирах, Суперкубке и Кубке Лиги. Но, главное, ряд неудач привели к тому, что весну фаворит №1 встречал за спиной у Ливерпуля. Дерби с Манчестер Юнайтед начиналось неудачно и дарило надежду красным. Но все перевернул дубль Фодена, и в итоге получилось выиграть 3-1. Тем важнее выиграть сейчас, на Энфилде, и вернуться на вершину перед паузой.

Статистика личных встреч

В декабре позапрошлого года Сити выбили 3-2 мерсисайдцев в кубке. А в прошлом календарном году была победа горожан и ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом чемпиона даже в гостях. Но это недооценка красных, способных дома не проиграть (коэффициент - 1,72).

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Источник Sport.ua
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