Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера

Как сообщило ТаТоТаке, «Полесье» отправит в отставку наставника команды Юрия Калитвинцева. Руководство клуба недовольно серией без побед, которая насчитывает уже шесть матчей кряду. Причем последние два поединка «Полесье» проиграло, уступив на своем поле ЛНЗ и «Александрии».

По нашей информации, в ближайшее время клуб из Житомира сообщит об отставке официально. Пока что исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Шищенко, который возглавляет «Звягель». Однако его не рассматривают как главного тренера после Калитвинцева.

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» может возглавить бывший наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен. Он является одним из фаворитов у владельца клуба Геннадия Буткевича. В прошлом сезоне голландец привел «Зарю» к бронзовым медалям в УПЛ после чего возглавил «Шахтер», заменив Игора Йовичевича. Однако во главе чемпиона Украины у ван Леувена не сложилось.