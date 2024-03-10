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  4. Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 22:08 | Обновлено 10 марта 2024, 22:40
2262
2

Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера

Патрик ван Леувен может возглавить клуб из Житомира

10 марта 2024, 22:08 | Обновлено 10 марта 2024, 22:40
2262
2
Калитвинцева в Полесье может заменить экс-наставник Шахтера
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Как сообщило ТаТоТаке, «Полесье» отправит в отставку наставника команды Юрия Калитвинцева. Руководство клуба недовольно серией без побед, которая насчитывает уже шесть матчей кряду. Причем последние два поединка «Полесье» проиграло, уступив на своем поле ЛНЗ и «Александрии».

По нашей информации, в ближайшее время клуб из Житомира сообщит об отставке официально. Пока что исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Шищенко, который возглавляет «Звягель». Однако его не рассматривают как главного тренера после Калитвинцева.

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» может возглавить бывший наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен. Он является одним из фаворитов у владельца клуба Геннадия Буткевича. В прошлом сезоне голландец привел «Зарю» к бронзовым медалям в УПЛ после чего возглавил «Шахтер», заменив Игора Йовичевича. Однако во главе чемпиона Украины у ван Леувена не сложилось.

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Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит
инсайд Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Патрик ван Леувен Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Звягель Шахтер Донецк назначение тренера
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
хороший выбор
Калитвинцев хороший парень, приятный человек, но не тренер
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+2
Умник
А потом его снова переманит Шахтер
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+1
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