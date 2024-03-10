Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит

Юрий Калитвинцев покинет пост главного тренера житомирского «Полесья».

По информации источника, житомирский клуб официально объявит об отставке в ближайшее время. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет наставник «Звягеля» Сергей Шищенко.



Калитвинцев возглавляет «Полесье» с 2021 года и сумел вывести команду в УПЛ в сезоне 2022-23.

В настоящее время житомирский клуб находится на шестом месте турнирной таблицы УПЛ с 33 очками. После зимней паузы «Полесье» набрало только одно очко в трех матчах.