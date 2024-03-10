Украина. Премьер лига10 марта 2024, 21:37 | Обновлено 10 марта 2024, 22:38
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Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит
Исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Сергей Шищенко
10 марта 2024, 21:37 | Обновлено 10 марта 2024, 22:38
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Юрий Калитвинцев покинет пост главного тренера житомирского «Полесья».
По информации источника, житомирский клуб официально объявит об отставке в ближайшее время. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет наставник «Звягеля» Сергей Шищенко.
Калитвинцев возглавляет «Полесье» с 2021 года и сумел вывести команду в УПЛ в сезоне 2022-23.
В настоящее время житомирский клуб находится на шестом месте турнирной таблицы УПЛ с 33 очками. После зимней паузы «Полесье» набрало только одно очко в трех матчах.
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