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  4. Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 21:37 | Обновлено 10 марта 2024, 22:38
3840
1

Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит

Исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Сергей Шищенко

10 марта 2024, 21:37 | Обновлено 10 марта 2024, 22:38
3840
1
Калитвинцев покинет пост наставника Полесья. Известно, кто его заменит
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев покинет пост главного тренера житомирского «Полесья».

По информации источника, житомирский клуб официально объявит об отставке в ближайшее время. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет наставник «Звягеля» Сергей Шищенко.

Калитвинцев возглавляет «Полесье» с 2021 года и сумел вывести команду в УПЛ в сезоне 2022-23.

В настоящее время житомирский клуб находится на шестом месте турнирной таблицы УПЛ с 33 очками. После зимней паузы «Полесье» набрало только одно очко в трех матчах.

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Звягель Сергей Шищенко отставка ТаТоТаке назначение тренера
Источник ТаТоТаке
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