Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS. Кривцов получил горчичник
Аргентинский форвард Лионель Месси в матче не играл из-за травмы
Клуб Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS, уступив канадской команде Клуб де Фут Монреаль (2:3)
У хозяев поля голы забили Леонардо Кампана и Жорди Альба (с передачи Серхио Бускетса)
Украинский защитник хозяев поля Сергей Кривцов провел на поле весь матч и получил горчичник на 57-й минуте.
Аргентинский форвард Лионель Месси не играл из-за травмы, полученной в предыдущем матче.
Интер Майами после 4 туров имеет 7 очков и делит 1-е место в Восточной конференции.
MLS. 10 марта
Интер Майами – Клуб де Фут Монреаль – 2:3
Голы: Кампана, 71, Альба, 80 – Альварес, 13, Коккаро, 75, Сануси, 78
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