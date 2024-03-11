Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS. Кривцов получил горчичник

Клуб Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS, уступив канадской команде Клуб де Фут Монреаль (2:3)

У хозяев поля голы забили Леонардо Кампана и Жорди Альба (с передачи Серхио Бускетса)

Украинский защитник хозяев поля Сергей Кривцов провел на поле весь матч и получил горчичник на 57-й минуте.

Аргентинский форвард Лионель Месси не играл из-за травмы, полученной в предыдущем матче.

Интер Майами после 4 туров имеет 7 очков и делит 1-е место в Восточной конференции.

MLS. 10 марта

Интер Майами – Клуб де Фут Монреаль – 2:3

Голы: Кампана, 71, Альба, 80 – Альварес, 13, Коккаро, 75, Сануси, 78

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