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Major League Soccer
11 марта 2024, 01:35 | Обновлено 11 марта 2024, 01:49
265
0

Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS. Кривцов получил горчичник

Аргентинский форвард Лионель Месси в матче не играл из-за травмы

11 марта 2024, 01:35 | Обновлено 11 марта 2024, 01:49
265
0
Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS. Кривцов получил горчичник
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Клуб Интер Майами проиграл впервые в сезоне MLS, уступив канадской команде Клуб де Фут Монреаль (2:3)

У хозяев поля голы забили Леонардо Кампана и Жорди Альба (с передачи Серхио Бускетса)

Украинский защитник хозяев поля Сергей Кривцов провел на поле весь матч и получил горчичник на 57-й минуте.

Аргентинский форвард Лионель Месси не играл из-за травмы, полученной в предыдущем матче.

Интер Майами после 4 туров имеет 7 очков и делит 1-е место в Восточной конференции.

MLS. 10 марта

Интер Майами – Клуб де Фут Монреаль – 2:3

Голы: Кампана, 71, Альба, 80 – Альварес, 13, Коккаро, 75, Сануси, 78

Восточная конференция

Западная конференция

Фотогалерея

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Клуб де Фут Монреаль Сергей Кривцов Серхио Бускетс Луис Суарес Жорди Альба
Источник Sport.ua
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