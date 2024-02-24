Жребий еврокубков, рестарт УПЛ, успех футболисток, почему проиграл Шахтер
Главные новости за 23 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 февраля.
1A. С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки
1B. Кто выиграет трофей? Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го по престижности еврокубка
2A. Мощный прессинг и гол-красавец. Кривбасс разбил ЛНЗ
Команда Юрия Вернидуба уверенно выиграла первый официальный матч в 2024 году
2B. Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Стыковый матч Лиги наций проходил под диктовку команды Владимира Пятенко
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины остался без клуба
Сергей Болбат покинул «Колос»
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанников Бенфики и Вильярреала
Жозе Гомес и Джек Ипалибо продолжат карьеру в Одессе
4. Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Кепа Аррисабалага разочаровал своего наставника
5A. Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
В Отепя состоялась смешанная эстафета
5B. Украина финишировала восьмой в смешанной эстафете на ЮЧМ по биатлону
Украинские биатлонисты не впечатлили скоростью
6. Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Неожиданная финальная пара: Анна Калинская – Жасмин Паолини
7. Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Виктор не боксировал больше года после поражения
8A. Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму
О зимних каникулах клубов УПЛ и их перспективах на вторую часть сезона
8B. Не только Волошин. В Украине подрастает целая плеяда талантливых вратарей
Выделяем молодых украинских голкиперов, на которых стоит обратить внимание
9. Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
Валерий Василенко – о вылете «горняков» из Лиги Европы
10A. Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Топ-5 сезонного рейтинга: Италия, Германия, Англия, Франция, Испания
10B. Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Специалисты предрекают горнякам 2-ю корзину следующей Лиги чемпионов
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