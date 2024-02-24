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24 февраля 2024, 09:05 | Обновлено 24 февраля 2024, 09:12
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Жребий еврокубков, рестарт УПЛ, успех футболисток, почему проиграл Шахтер

Главные новости за 23 февраля на Sport.ua

24 февраля 2024, 09:05 | Обновлено 24 февраля 2024, 09:12
250
0
Жребий еврокубков, рестарт УПЛ, успех футболисток, почему проиграл Шахтер
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 февраля.

1A. С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки

1B. Кто выиграет трофей? Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го по престижности еврокубка

2A. Мощный прессинг и гол-красавец. Кривбасс разбил ЛНЗ
Команда Юрия Вернидуба уверенно выиграла первый официальный матч в 2024 году

2B. Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Стыковый матч Лиги наций проходил под диктовку команды Владимира Пятенко

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины остался без клуба
Сергей Болбат покинул «Колос»

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанников Бенфики и Вильярреала
Жозе Гомес и Джек Ипалибо продолжат карьеру в Одессе

4. Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Кепа Аррисабалага разочаровал своего наставника

5A. Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
В Отепя состоялась смешанная эстафета

5B. Украина финишировала восьмой в смешанной эстафете на ЮЧМ по биатлону
Украинские биатлонисты не впечатлили скоростью

6. Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Неожиданная финальная пара: Анна Калинская – Жасмин Паолини

7. Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Виктор не боксировал больше года после поражения

8A. Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму
О зимних каникулах клубов УПЛ и их перспективах на вторую часть сезона

8B. Не только Волошин. В Украине подрастает целая плеяда талантливых вратарей
Выделяем молодых украинских голкиперов, на которых стоит обратить внимание

9. Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
Валерий Василенко – о вылете «горняков» из Лиги Европы

10A. Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Топ-5 сезонного рейтинга: Италия, Германия, Англия, Франция, Испания

10B. Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Специалисты предрекают горнякам 2-ю корзину следующей Лиги чемпионов

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Источник Sport.ua
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