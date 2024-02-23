Кто выиграет трофей? Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го по престижности еврокубка
23 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги конференций.
В жеребьевке приняли участие 16 клубов: 8 команд, занявших первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей. Победители матчей 1/16 финала были несеяными (первый матч они проведут дома) и встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.
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Центральным в этом раунде станет противостояние команд Аякс (Нидерланды) и Астон Вилла (Англия).
Противостояния состоят из двух матчей. Победители групп проведут ответные матчи дома. Если счет по итогам 180 минут игрового времени будет равным, команды продолжат сражаться в дополнительное время, независимо от того, сколько голов будет забито командами на чужом поле. Если и по итогам 30 дополнительных минут победитель не определится, будет назначена серия пенальти.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта. Победители 8 матчей выйдут в 1/4 финала. Жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта. Для проигравших еврокубковый сезон 2023/24 завершится.
Лига конференций 2023/24
Жеребьевка 1/8 финала, 7 и 14 марта
- Серветт (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия)
- Аякс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)
- Мольде (Норвегия) – Брюгге (Бельгия)
- Сен-Жилуаз (Бельгия) – Фенербахче (Турция)
- Динамо Загреб (Хорватия) – ПАОК (Греция)
- Штурм (Австрия) – Лилль (Франция)
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Фиорентина (Италия)
- Олимпиакос (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
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