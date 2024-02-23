Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму

23 февраля возобновляется чемпионат Украины. Весенняя часть сезона (18-й тур) стартует поединком ЛНЗ и «Кривбасса».

Sport.ua желаем всем участникам футбольного марафона благополучно добраться до финиша. И анализирует трансферную деятельность коллективов нынешней зимой, а также их перспективы.

Кривбасс

Зимний чемпион ограничился точечной селекцией. В команду Юрия Вернидуба перешел один из лидеров терпящего турнирное бедствие «Миная» – Егор Твердохлеб. На наш взгляд, именно этот трансфер можно считать наиболее удачным для криворожан.

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Кроме этого полузащитника, в «Кривбасс» пришел его коллега по амплуа Артур Микитишин (из «Александрии»), а также малоизвестные защитники Бандейра и Сантини.

На выход подались два игрока атаки – Денис Устименко и Алексей Хобленко. Они не имели постоянной игровой практики, посему их сложно считать серьезными потерями.

Тем не менее, настораживает факт ухода сразу двух форвардов, на место которых никто не пришел (если судить строго по амплуа).

Имеющегося кадрового потенциала «Кривбассу» достаточно, чтобы удержаться в еврокубковой зоне, ведь главным итогом зимней трансферной кампании для этой команды можно считать не столько тех, кто пришел, сколько тех, кто не ушел (все лидеры команды остались).

Однако финишировать выше, то есть в призовой тройке, команде вряд ли удастся. Ибо среди конкурентов есть и более сильные по составу, и более опытные.

Днепр-1

Днепряне «молчали» на протяжении почти всей зимней паузы, но под ее финиш провернули очень интересный трансфер. Команду Юрия Максимова на правах аренды пополнил полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько.

На наш взгляд, этот 20-летний универсал – один из самых недооцененных футболистов «оранжево-черных». Логику его ухода из команды Пушича понять можно на фоне подписания дорогих бразильцев. Но вот почему «горняки» усилили одного из своих главных конкурентов – вопрос открытый.

С Очеретько и без того внушительная линия полузащиты «Днепра-1» станет и вовсе блестящей.

СК Днепр-1. Олег Очеретько

К потерям вице-чемпионов можно занести латиноамериканский демарш (уход Пуриты, Фелипе, Билла и Венделла). Однако, если исходить не из имиджевого, а сугубо прагматического контекста, то назвать их уход потерей нельзя. Так, неприятность. Не более.

Считаем, что имеющегося потенциала команде Максимова будет достаточно, чтобы финишировать в тройке.

Полесье

Главным трансфером житомирской команды можно считать приход бывшего защитника «Динамо» и «Шахтера» Богдана Михайличенко. В этой связи нужно понимать, что «Полесье» на данный момент – один из немногих наших клубов, который может себе позволить платить за игроков реальные деньги.

Как житомиряне этими деньгами пользуются – другой вопрос.

ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Кроме Михайличенко, новичками «Полесья» стали легионеры: Таллес, Фортюн, Ндукве и Венделл (тот, что покинул «Днепр-1»).

Выходящих трансферов тоже немало: Денис Янаков, Дмитрий Шастал, Владислав Шаповал, Андрей Гитченко и Владислав Вакула. Очень неплохой список, если судить сугубо по фамилиям.

Стало быть, пришедшие должны быть на голову сильнее тех, кто покинули Житомир.

Амбиции «Полесья» простираются очень далеко. Хватит ли этих амбиций для того, чтобы по итогам сезона получить еврокубковую путевку? Да. Но вот на большее, на наш взгляд, житомиряне вряд ли могут рассчитывать в нынешнем сезоне.

Шахтер

Действующий чемпион провел весьма агрессивную трансферную кампанию. На новых игроков дончане потратили больше, нежели все остальные клубы УПЛ, вместе взятые.

«Шахтер» брал игроков как на «сейчас», так и на ближайшую перспективу. За молодых бразильцев Кевина и Марлона «горняки» заплатили 27 миллионов евро.

ФК Шахтер. Кевин

Также «Шахтер» пополнил молодой грузинский защитник Лацабидзе. Из аренды вернулся Педриньо.

Кроме Очеретько, которого «горняки» отдали в аренду днепрянам, «Шахтер» покинули еще несколько футболистов. И тоже на условиях аренды: Топалов, Булеза, Козик, Кастильо.

Матчи с «Марселем» продемонстрировали, что команда Пушича сейчас в хорошем игровом тонусе. За подбором исполнителей, за длиной скамейки «Шахтер» – лучшая команда УПЛ. Видится, что «горняки» и в этот раз смогут подтвердить свой статус фаворита.

Динамо

Странная ситуация. Если не сказать больше. Очевидно, что команде Александра Шовковского нужна свежая кровь. Эта кровь была нужна еще раньше, когда команду тренировал Мирча Луческу. Тем не менее, новых игроков у «бело-синих» не появилось.

Было много слухов о приходе одессита Брагару, но слухи так и остались слухами. Были разговоры и по поводу приобретения защитника, но тоже на уровне разговоров.

Так что Шовковскому, как и его «папереднику», пришлось отыскивать внутренние резервы.

Из тех, кто покинул команду, обращает на себя внимание Рамадани. В том смысле, что до конца так и не понятно, зачем его брали.

Лонвейк и Жерсон снова ушли в очередные аренды. Не очень-то и хотелось. Не очень-то и нужны.

На эмоциональном порыве Шовковскому удалось завершить осенний отрезок сезона и выправить турнирную ситуацию. Получится ли поддержать этот позитивный заряд и дальше – большой вопрос. Опыт, конечно же, не пропьешь, но вот глубины скамейки у команды сейчас нет.

Имеющегося потенциала должно хватить, чтобы взойти на медальный пьедестал. Но вот чтобы бороться за чемпионство – вряд ли.

Рух

Львовская команда в осенней части сезона стала одним из главных открытий. Во время зимней паузы было много разговоров о тот, что лидеры коллектива переберутся на более «жирные» условия. Но этого не случилось. И сей факт можно считать главным достижением «Руха» нынешней зимой.

Покинули команду двое – Довгий и Эдсон. При всем к ним уважении, назвать этих футболистов системообразующими нельзя. Пришел бразилец Клайвер Габриэль.

ФК Рух. Клайвер Габриэль

«Рух» постоянно акцентирует внимание на том, что за еврокубки не борется. Дескать, команда еще не готова. И в этом, скорее всего, клуб не лукавит.

Поэтому во второй части сезона подопечные Пономарева могут себе позволить играть в удовольствие: вылет им не угрожает, а место в верхней части таблицы они вряд ли упустят.

Ворскла

Зима для полтавского клуба была весьма активной. Команду покинул главный тренер и ведущий полузащитник. Виктор Скрипник и Владлен Юрченко перебрались в Харьков.

Команду возглавил Сергей Долганский. Появилось сразу несколько новичков. Наиболее известные для нас – Сергей Мякушко и Николай Ковталюк. А еще игроками «Ворсклы» стали Коджови, Сиссоко и Вокри.

ФК Ворскла. Сергей Мякушко

Свой костяк «Ворскле» удалось сохранить. Но вот какой будет ее игра, можно лишь догадываться.

Наш прогноз – удачные поединки будут чередоваться с провалами. Как итог – середина таблицы.

Черноморец

Первую половину осенней части сезона одесситы провели весьма удачно. Но затем заметно сбавили обороты. До такой степени, что Романа Григорчука начали связывать с отставкой.

Тренер остался на своем месте. И это, пожалуй, главный итог нынешнего межсезонья для «Черноморца».

Приобретения клуба – два свободных агента: Арсич и Голуб.

А вот покинувших Одессу больше: Сухоцкий, Хадида, Грисьо, Шевченко, Перейра.

Еврокубки – не в этот раз. Не хватит мощи.

Колос

И по составу, и по финансовым условиям «Колос» вполне может рассчитывать на большее, чем прозябать в середине таблицы. Но пока что ковалевцы прочно загрузли в болоте.

Их новички – очень приличного качества: полузащитник Топалов и нападающий Паулаускас.

ФК Колос. Дмитрий Топалов (слева)

Покинули «Колос» Мякушко, Золотов и Альваро.

У команды Вишняка достаточно потенциала для турнирного прогресса. Но выше пятого места они не заберутся: слишком много было потеряно на старте.

ЛНЗ

Наверное, главный возмутитель спокойствия в УПЛ нынешней зимой.

В черкасской команде – сразу девять (!) новичков. Пожалуй, главный новичок команды Оливье Тилль, который когда-то блистал в Полтаве и решил вернуться в Украину. Столько же игроков – 9 и покинуло команду, которую пытается построить Олег Дулуб.

ФК ЛНЗ. Оливье Тилль

И в этом случае (наряду с «Полесьем») нужно понимать, что ЛНЗ – один из немногих наших коллективов, который способен пополнять свои ряды не только свободными агентами или арендованными игроками. Там есть деньги. Но особых задач на нынешний сезон нет. Кроме как закрепиться в элите и финишировать в середине таблицы.

С этой задачей команда Олега Дулуба должна справиться.

Александрия

Наверное, главное разочарование первой части сезона. Руслану Ротаню так и не удалось поставить свою игру в «Александрии». То ли его подопечные не дотягивают до уровня тренера, то ли его тренерский гений оказался мыльным пузырем.

Так или иначе, но осенний отрезок пути александрийцы провалили. И было бы резонно, если бы Ротань ушел в отставку. Но он не ушел.

И в весенней части сезона попытается исправить ситуацию.

В «Александрии» - сразу семеро новичков, наиболее известным среди них для нашего «уха» является Денис Костышин.

ФК Александрия. Денис Костышин

Ушедших тоже немало: пятеро.

При иных обстоятельствах «Александрия» могла бы бороться за места в верхней части таблицы. Но после стартового провала она будет бороться за сохранение места в УПЛ. На наш взгляд, сохранит.

Металлист 1925

Перезагрузку харьковский коллектив начал с приглашения нового тренера. Виктор Скрипник сказал, что не мог пропустить «нечто новое, что развивается на твоих глазах».

В качестве приятного бонуса новоиспеченный тренер «1925-х» получил и звездный дуэт полузащитников – Юрченко и Гармаша. Уже этой пары достаточно, чтобы строить далеко идущие планы. И не сетовать на зеркало.

ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Кроме того, обращает на себя внимание приход в команду Имерекова.

Четыре молодых игрока покинули клуб.

Турнирная ситуация харьковчан сейчас непрочная. Они балансируют на грани переходных матчей. Главная их задача – не опуститься ниже и сберечь элитную прописку.

С ней они должны справиться. А их настоящие амбиции мы увидим уже в следующем сезоне.

Оболонь

Симпатичный и самобытный киевский коллектив на трансферном рынке может себе позволить немногое. Либо свободных агентов, либо арендных игроков.

По такому принципу «пивовары» усиливались и сейчас. Пришло четверо неплохих игроков – Максим Грисьо, Олег Вишневский, Евгений Запорожец и Станислав Василенко.

Хватит ли этого, чтобы продлить элитную прописку? Может быть. Но «Оболони» вряд ли удастся избежать переходных матчей.

Заря

Недоумение первой части сезона. Действующий бронзовый призер после ухода с тренерского мостика ван Леувена оказался в зоне турбулентности. «Зарю» бросало то в жар, то в холод.

Тренерская чехарда, распыление сил и внимания на участие в еврокубках -все эти и другие факторы и привели к столь незавидному турнирному положение луганчан.

Зимой «Зарю» пополнили четверо новичков, фамилии которых вряд ли что-то нам скажут. Покинули команду столько же молодых игроков.

Чего ждать от этой команды во второй части сезона – одному Богу известно. Однако, если исходить из имеющегося кадрового потенциала, команда должна продлить элитную прописку.

Верес

Одна из двух объективно худших команд первой части сезона. Сергей Лавриненко, уже бывший наставник «народной команды», не смог ее вывести на новый уровень. И в середине декабря был отправлен в отставку.

В оправдание тренеру можно засчитать тот факт, что под рукой у наставника не было необходимого материала, чтобы лепить нечто иное, а не аутсайдера.

Зимой в Ровно пришли трое хороших (по меркам УПЛ) игроков: Янаков, Шастал и Банада.

НК Верес. Дмитрий Шастал и Денис Янаков

Кроме них, футболистами «Вереса» стали Мельник, Мрвальевич и Смиян.

Ушли из команды Близниченко и Гагун.

Сможет ли не имеющий должного тренерского опыта Олег Шандрук вывести команду из турнирного дна? На наш взгляд, вряд ли.

Минай

Что они ни делают – не идут дела. Откровенный аутсайдер сезона, по всей видимости, смирился со своей участью. В клубе решили сделать ставку на доморощенных молодых футболистов, отказавшись от ветеранов и тех, кому нужно платить серьезную зарплату.

Также покинул команду и тренерский штаб Владимира Шарана. В весенней части сезона закарпатцев будет тренировать Желько Любенович.

В трансферных хитросплетениях «Миная» сам черт ногу сломает. Многие игроки покинули коллектив, но затем вернулись.

Если по факту, то нынешней зимой в «Минай» пришло сразу 12 игроков, а ушло – аж 15-ть.

Однако, по всей видимости, от перестановки слагаемых и «кроватей» турнирная ситуация вряд ли изменится. На наш взгляд, в этот раз ничто не удержит «Минай» от понижения.