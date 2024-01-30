Металлист 1925 в одно окно подписал Юрченко и Гармаша. Это очень интересно

Нынешней зимой «Металлист 1925» пошел на фактически революционные перемены. Прежде всего, харьковская команда получила нового главного тренера – Виктора Скрипника, который по такому случаю договорился о досрочном расторжении своего контракта с «Ворсклой». А уже тот, ознакомившись с возможностями и потенциалом своего нового, так сказать, кадрового резерва принял ряд ключевых решений, которые напрямую повлияют на то, каким будет «Металлист 1925» по весне.

Наиболее фундаментальные на текущий момент изменения произошли в центральной линии харьковской команды. Здесь Скрипник решил избавиться от двух суперветеранов – 36-летнего Андрея Ткачука и 34-летнего Ярослава Мартынюка. Оба были достаточно важными исполнителями для первой команды «Металлиста 1925» в осенней части сезона, однако не поехали с харьковчанами на зимний сбор в Испанию и, очевидно, не имеют более будущего в коллективе под руководством Скрипника.

В то же время руководство «Металлиста 1925» удовлетворило запрос нового главного тренера на приглашение в команду двух других ветеранов, но куда более известных и маститых по меркам украинской Премьер-лиги – 30-летнего Владлена Юрченко и 33-летнего Дениса Гармаша. Переход последнего был оформлен буквально накануне и презентован весьма оригинальным роликом, за что соответствующие службы «Металлиста 1925» можно лишь похвалить.

И если в ситуации с Юрченко все выглядит более-менее понятно, ведь в последние годы этот хавбек буквально ассоциируется с командами Виктора Скрипника, успев поиграть под руководством этого наставника сперва в «Заре», а затем и в «Ворскле», то вот возвращение Гармаша в отечественную Премьер-лигу выглядит особенно интригующим.

Из УПЛ Денис уехал в начале сентября минувшего года, когда оказался ненужным «Динамо» и на правах свободного агента отбыл в «Осиек». Тогда многие воспринимали это решение для Гармаша, как еще один шанс перед завершением карьеры продемонстрировать качественный уровень выступлений в целом в весьма неплохой команде и чемпионате. Однако приключения опытного хавбека за границей завершились крайне быстро, и на то есть ряд как причин, как объективного, так и субъективного характера.

Прежде всего, стоит отмечать, что в «Осиек» Гармаш ехал по приглашению тогдашнего главного тренера этой команды Степана Томаша и спортивного директора хорватского клуба Ивицы Кулушевича. Они оба были прекрасно знакомы с возможностями украинского хавбека и рассчитывали, что тот поможет им развить проект, над которым Томаш и Кулушевич совместно работали. К слову, Степан Томаш до назначения главным тренером «Осиека», которое произошло в апреле минувшего года, много лет отработал в турецком футболе – в частности, в «Ризеспоре», где Гармаш играл на правах аренды из «Динамо» в первой половине 2020 года. Что правда, Томаш пришел в клуб сразу после ухода украинца, однако не заметить его наставник просто не мог, ведь знал турецкий чемпионат практически как свои пять пальцев.

Однако Томаш и Кулушевич продержались в «Осиеке» лишь до начала октября, после чего клуб объявил о поиске «новых путей развития философии» и отставке обоих специалистов. Пришедший на пост главного тренера «бело-голубых» Зоран Зекич практически сразу же дал понять, что на Гармаша не рассчитывает. Формально все было обставлено так, что команда меняет тактическую схему, фактически же глобальных перемен, которые бы могли помешать дальнейшему пребыванию экс-хавбека «Динамо» в «Осиеке», кроме нежелания нового коуча видеть украинца, попросту не было.

В элитарном дивизионе хорватского футбола Гармаш успел сыграть только три матча – все под руководством Томаша. В них украинскому хавбеку не удалось отличиться результативными действиями, однако в целом по ряду статистических показателей Денис выглядел на весьма и весьма пристойном уровне. В частности, стоит обратить внимание на то, что в пересчете на 90 минут на счету Гармаша было почти по 80 действий на поле с успешностью в 53%.

Этот показатель невероятно резонирует со словами Зорана Зекича, который в конце декабря минувшего года попытался объяснить, почему Гармаш с его появлением в команде выпал из состава и так и не смог туда вернуться.

«Я с большим уважением отношусь к карьере Гармаша. Но когда он пришел в футбольный клуб «Осиек», то оказался физически не готовым играть в чемпионате Хорватии», – подчеркнул Зекич.

Как видим, цифры, как куда более объективный показатель, нежели слова Зекича, говорят об обратном – уровень чемпионата Хорватии оказался более чем адекватным для того, чтобы Гармаш ему соответствовал, даже в свои 33 года. Кроме того, стоит дополнительно сфокусировать внимание на том, что Денис до своего разрыва контракта с «Осиеком» занимал шестую строчку в элитарной лиге хорватского футбола по среднематчевому числу выполненных передач в финальную треть (9,1), а также – третье место по обводкам за 90 минут (8,5).

И пускай футбол Гармаша в Хорватии действительно сложно было охарактеризовать как феерический – он немало ошибался, не был готов вести команду за собой и в целом не показал чего-то экстраординарного на поле, – однако и откровенно провальным он, как пытался преподнести ситуацию Зекич, не являлся. Более того, в «Осиеке» Гармаш был одним из немногих, кто пытался бороться за судьбу едва ли не каждого эпизода (обратите внимание на показатель единоборств), а также не боялся брать инициативу на себя с целью обострить ситуацию в атакующих действиях своей команды. Банально, но Денису не дали того количества игрового времени, по которому можно было бы объективно «списывать его со счетов», учитывая игровые показатели.

Но оставим в покое «Осиек» с его заморочками и вернемся к «Металлисту 1925». В осенней части сезона харьковской команде остро не хватало именно того, о чем мы вели речь чуть выше в аспекте выступлений Гармаша в Хорватии – стремления бороться за каждый мяч, изобретательности и напористости. «Металлист 1925» на текущий момент является предпоследней командой чемпионата по такому статистическому компоненту, как касания мяча в штрафной соперника, занимает лишь одиннадцатое место по обводкам… Приход Гармаша способен помочь харьковчанам нарастить эти показатели, что в определенной степени должно отразиться и на итоговых результатах команды.

Связка Юрченко – Гармаш в центре поля у «Металлиста 1925» вообще выглядит очень интересно. Оба этих игрока относятся к категории креативных, не даром в начале карьеры и Владлен, и Денис номинально считались центральными атакующими полузащитниками. В то же время Юрченко, как и Гармаш, является весьма универсальным исполнителем, и способен сыграть как в опорной зоне, так и под нападающим, а Денис и вовсе было время, когда играл центрфорварда, причем демонстрировал на этой позиции впечатляющие результаты (7 голов в 17 матчах УПЛ-2021/22).

Важно и то, что теоретически Гармаш может дополнять Юрченко, а тот, в свою очередь, способен обеспечивать партнера качественными передачами и предоставлением возможностей «решать эпизоды». Владлен значительно меньше старается идти в обводку, реже оказывается в штрафной соперника и в целом борется за мяч (показатель единоборств Юрченко в текущем сезоне УПЛ – 10,7 в пересчете на 90 минут при эффективности в 48%). Зато он крайне эффективен в общекомандных построениях у Скрипника и является своего рода диспетчером или даже дирижером, который управляет многими процессами во время перехода из обороны в атаку и наоборот.

Для Юрченко крайне важно иметь в команде партнера, который не только будет помогать ему с билд-апом, но и выступать то ли связующим звеном с линией нападения, то ли полноценным наконечником атак команды. В «Заре» таковым для Владлена стал Владислав Кочергин, в меньшей степени – Артем Громов. А вот в «Ворскле» подходящего кадрового решения Скрипник на дистанции так и не нашел, из-за чего Юрченко в целом смотрелся как демо-версия самого себя наилучших времен.

Сейчас, в «Металлисте 1925», как минимум «на бумаге» Скрипник получает очень солидное усиление в виде связки Юрченко – Гармаш. В свое время в «Ворсклу» наставник подписывал Дениса Олейника – футболиста, который, как часто выражаются сами тренеры, «не боится мяча», а еще склонен брать инициативу на себя и искать пути для логичного завершения атак. Но с Олейником сработаться в долгую не удалось, и сейчас в качестве топ-партнера для своего любимца Юрченко Скрипник подобрал еще куда более маститого Дениса Гармаша – игрока, на счету которого 31 матч за национальную сборную Украины.

Чего стоило для «Металлиста 1925» пригласить сперва Юрченко, а затем еще и Гармаша, остается только догадываться, однако теперь у Скрипника, на случай неудач, точно не будет возможности для оправданий по типу того, что клуб не смог выполнить его ключевые кадровые пожелания. С другой стороны, крайне интересно будет посмотреть, как новый коуч харьковчан сумеет интегрировать в команду обоих звездных ветеранов, и насколько получится у него объединить их между собой ради выполнения общей задачи. Пожалуй, это одно из ключевых проявлений амбиций Скрипника, и владельцев «Металлиста 1925» на текущий момент. А еще – это одна из очевидных причин для поклонников УПЛ обратить пристальное внимание на харьковскую команду после завершения зимней паузы в нашем чемпионате…