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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 00:23 | Обновлено 24 января 2024, 00:48
393
1

МАРТЫНЮК: «На сборы Металлиста 1925 меня не взяли. Тренер не рассчитывает»

Опытный полузащитник не полетел с «Металлистом 1925» на сборы в Испанию

24 января 2024, 00:23 | Обновлено 24 января 2024, 00:48
393
1
МАРТЫНЮК: «На сборы Металлиста 1925 меня не взяли. Тренер не рассчитывает»
ФК Металлист 1925. Ярослав Мартынюк

23 января «Металлист 1925» отправился на тренировочные сборы в Испанию. В составе харьковской делегации не нашлось места двум полузащитникам – 34-летнему Ярославу Мартынюку и 36-летнему Андрею Ткачуку.

Корреспондент Sport.ua связался с Мартынюком и попросил того прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ярослав Мартынюк рассказал:

– На сборы не взяли – сказали, что тренер не рассчитывает. Буду тренироваться с U-19 до окончания контракта, или, возможно, кто-нибудь предложит из других команд.

– Вы общаетесь, наверно, примерно та же ситуация и у Андрея Ткачука?

– Все то же и у него.

– Где-то готовы были к такому ходу событий?

– Да нет, нам никто ничего не говорил. Только вчера узнали, когда увидели списки тех, кто едет на сборы.

– Только двух вас нет из основы или еще кого-нибудь?

– Из тех, кто играли, это только мы. Там есть еще молодые игроки, которых тоже не взяли.

– А контракты же у вас до лета?

– Да.

– Ну да, неприятная ситуация. Полгода только тренироваться – не самый лучший вариант. Лучше уж искать новую команду и как-то договариваться.

– Зимой трудно что-то найти, ищут одну-две позиции, не больше. Если будет какое-нибудь предложение, конечно, я его рассмотрю, но пока никто мне не звонил.

– Пожалуй, пока еще мало кто знает.

– Возможно.

Ярослав Мартынюк выступает за «Металлист 1925» с лета 2022 года, в нынешнем сезоне УПЛ он провел 11 матчей и отдал 1 голевую передачу.

На счету Андрея Ткачука, присоединившегося к харьковской команде весной 2023 года – 14 матчей в текущем чемпионате Украины.

«Металлист 1925» занимает 12-е место в УПЛ, набрав 15 очков в 17 матчах. Первый официальный поединок в 2024 году харьковчане проведут против «Динамо» (базовая дата 18-го тура – 24 февраля).

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Металлист 1925 Ярослав Мартынюк инсайд Андрей Ткачук учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Видно не дали на лапу, тому й не взяли на збори.
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