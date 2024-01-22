Ярослав МАРТЫНЮК: «Тренировки Скрипника отличаются интенсивностью»
Футболист рассказал о первых впечатлениях от работы с новым тренером
Сегодня футболисты «Металлиста 1925» завершают первый этап подготовки к весенней части сезона и 23 января отправятся на зарубежный сбор в Испанию.
Полузащитник харьковчан Ярослав Мартынюк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о проделанной работе в январе:
«Тренировочный процесс нового руководителя Виктора Скрипника, прежде всего, отличается интенсивностью при выполнении игровых упражнений. Мы очень серьезно относились к каждому занятию, потому что осознавали, что наставник также изучает нас. Необходимую информацию он получил и во время двусторонней игры, которая завершилась вничью. Кадровые изменения в «Металлисте 1925» пока незначительны. Очень многое будет зависеть от испанского сбора».
Пока «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ двенадцатое место, набрав 15 очков.
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