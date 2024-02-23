Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме

Поражение поражению рознь. Когда в минувшем розыгрыше Лиги Европы, в 1/8 финала «Шахтер» вылетел от «Фейеноорда», вылетел с треском, мы могли констатировать не только этот треск, но и закономерность победы голландской команды. Потому что она оказалась более сильной. Причем более сильной и с точки зрения мышления футболистов, и с точки зрения тренерского мышления.

Свою дуэль Арне Слоту Игор Йовичевич проиграл. Проиграл вчистую, чего уж там. Было очень больно и обидно проигрывать, пропуская семь мячей, но ради справедливости можно было попытаться себя успокоить, дескать, это не столько «Шахтер» плох, сколько хорош «Фейеноорд».

После нынешнего вылета дончан из еврокубков успокаивать себя нечем. Отмазок, подобных прошлогодним, сейчас нет. От слова совсем. Потому что нынешний «Марсель» ни с точки зрения мышления футболистов, ни с точки зрения тренерского мышления не был сильнее. «Олимпик» сейчас – разобранная, разбалансированная команда, без царя в голове. Ее можно и нужно было брать голыми руками.

Как по мне, то прошлогодний «Ренн», с которым «горняки» схлестнулись в прошлом году на этой же стадии плей-офф ЛЕ, был в разы сильнее теперешнего «Марселя». Но тогда дончане сумели пройти французский барьер. Благодаря не в последнюю очередь морально-волевым и везению, но тем не менее. Сейчас же я не могу назвать хотя бы одно вменяемое качество, благодаря которому «Шахтер» собирался пройти «Марсель».

Более того, я могу назвать еще меньше вменяемых качеств, благодаря которым бывший ассистент главного тренера «Фейеноорда» собирался выйти в 1/8 финала. Не ищите их, этих качеств. Ибо их просто не было.

***

«Шахтер» весьма агрессивно вел себя в нынешнюю зимнюю паузу. Кроме выброшенных на новичков порядка тридцати миллионов евро, «говорящие головы» донецкого клуба – Палкин, Срна и Пушич – не раз и не два подчеркивали необходимость усиления команды, выход ее на новый уровень. А тренер еще и провозгласил борьбу за титулы на всех фронтах.

В эту самую зимнюю паузу «Шахтер» планомерно, целенаправленно и основательно готовился именно к противостоянию с «Марселем». С тем «Марселем», который нынешней зимой угодил в глубочайший кризис. Этому «Марселю» было глубоко по барабану противостояние с «Шахтером». У него и без того было проблем невпроворот.

И вот в такой почти идеальной ситуации, которая может выпасть раз в десять лет, «Шахтер» умудрился сложить лапки. Марино Пушич умудрился сложить лапки.

Какая-то внутренняя тревога, несоответствие ожиданиям, дурное предчувствие сквозило лично у меня уже после первого поединка. В Гамбурге. Но тогда я отогнал подальше все эти скверные мысли. Надеясь, что в ответном поединке Пушич со своими подопечными сделают работу над ошибками. И загонят тот «Марсель» за «Велодром».

Дурное предчувствие в который раз меня не подвело. «Шахтер» не сделал и толики того, что был должен сделать. Не говоря уже о том, что ничего не сделал Марино Пушич. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да нифига у вас нет.

ФК Шахтер. Марино Пушич

Если была задача начать игру агрессивно, повести в счете, то почему же тогда минуты с пятнадцатой этот план выбросили за ненужностью куда подальше? Все ведь получалось: доминировали, давили, перекусывали. Соперник, не знающий, на каком он свете – одного тренера уволили, другого только назначили – пошел в отказ. После гола Судакова этого соперника нужно было добивать.

Но «Шахтер» почему-то не почуял запах крови. Почему-то решил, что дело в шляпе. Во всяком случае, мне так кажется. Ибо я не могу объяснить – от слова совсем – то, как «горняки» начали играть после мяча Судакова. Зачем нужно было останавливаться? Зачем нужно было отдавать инициативу? Зачем нужно было отдавать мяч?

Но даже после того, как Обамеянг сравнял счет, у «Шахтера» была куча времени, чтобы положительно для себя решить исход этого поединка. Чтобы перестроиться, оклематься, прийти в себя. Однако за счет чего дончане собирались это сделать, я так и не понял. Я так и не увидел.

***

Я увидел другое: беспомощность Пушича на тренерской скамье. Почему так – я не знаю. После того, что этот тренер сделал с «Барселоной», я начал его считать мастером. И уж точно более квалифицированным наставником, нежели Йовичевич.

Но после матча на «Велодроме» я свое мнение засовываю куда-то глубоко, обратно. Примерно туда, где слова Палкина о Кевине как о «звезде мирового уровня».

Уж простите, но я не увидел, за счет чего Пушич собирался переиграть своего престарелого оппонента. Если Степаненко не готов после травмы – а он таки не готов – почему тогда не выпустить Крыськива, которого наигрывали на позиции Тараса на турецких сборах?

Если Степаненко усугубил травму, почему его заменили аж на 84-й минуте?

ФК Шахтер

Почему в этой игре мы так и не увидели Кевина, эту самую «звезду мирового уровня»? Почему все четыре замены были произведены уже после того, как счет стал 3:1 в пользу хозяев, и изменить ситуацию ни времени, ни возможностей уже не было? Разве все эти примитивные вопросы должны задаваться тренеру-новатору? Или хотя бы просто квалифицированному тренеру?

Окромя беспомощности Пушича, во втором тайме я увидел и беспомощность его подопечных. Я не знаю, что в данном случае из чего вытекает, что есть причина, а что есть следствие. Я просто констатирую, что футболисты «Шахтера» в матче на «Велодроме» со своей «оппортунистической игрой» (так ее назвал сам Пушич; тоже мне, марксист нашелся) наошибались на год вперед.

И еще я знаю, что оправданий за этот поединок для них быть не может. Тех оправданий, что у них были за поражение от «Фейеноорда».

В этот раз все намного хуже.