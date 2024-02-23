Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Испания
23 февраля 2024, 12:28 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:54
3133
0

Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?

Кепа Аррисабалага разочаровал своего наставника

23 февраля 2024, 12:28 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:54
3133
0
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».

По информации испанского портала Don Diario, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти разочарован ситуацией, в которой оказался Кепа. Итальянский коуч выразил разочарование своему помощнику и сыну Давиде Анчелотти.

«Мне эта вся ситуация с Кепой не нравится», – рассказал Карло.

Ранее сообщалось, что Кепа провел разговор с Анчелотти о месте в стартовом составе.

По теме:
Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»
Кепа Аррисабалага Давиде Анчелотти Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Don Diario
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти хочет видеть Куртуа в стартовом составе на решающий отрезок сезон
Футбол | 23 февраля 2024, 09:49 1
Анчелотти хочет видеть Куртуа в стартовом составе на решающий отрезок сезон
Анчелотти хочет видеть Куртуа в стартовом составе на решающий отрезок сезон

Наставник «сливочных» выпустит бельгийца, когда врачи дадут добро и сам голкипер попросит об этом

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23 февраля 2024, 10:12 7
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Теннис | 22.02.2024, 21:11
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23.02.2024, 06:25
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Футбол | 23.02.2024, 10:11
Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
сам заварил эту кашу с вратарями
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 193
Футбол
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
21.02.2024, 15:33
Киберспорт
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
21.02.2024, 21:58
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 24
Футбол
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем