Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».

По информации испанского портала Don Diario, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти разочарован ситуацией, в которой оказался Кепа. Итальянский коуч выразил разочарование своему помощнику и сыну Давиде Анчелотти.



«Мне эта вся ситуация с Кепой не нравится», – рассказал Карло.

Ранее сообщалось, что Кепа провел разговор с Анчелотти о месте в стартовом составе.