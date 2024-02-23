Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Кепа Аррисабалага разочаровал своего наставника
Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних шести матчах «сливочных».
По информации испанского портала Don Diario, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти разочарован ситуацией, в которой оказался Кепа. Итальянский коуч выразил разочарование своему помощнику и сыну Давиде Анчелотти.
«Мне эта вся ситуация с Кепой не нравится», – рассказал Карло.
Ранее сообщалось, что Кепа провел разговор с Анчелотти о месте в стартовом составе.
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