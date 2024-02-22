Убедил итальянца? Кепа провел серьезный разговор с Анчелотти

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В преддверии этого матча голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага провел разговор с наставником команды Карло Анчелотти. Кепа хотел дать понять Анчелотти, что он все еще чувствует себя достаточно сильным голкипером, чтобы соперничать с Андреем Луниным за место в старте и если нужно, тренер может рассчитывать на него, когда захочет.

Ранее сообщалось, что Кепа из-за Лунина попал в «Реале» в сложную ситуацию.